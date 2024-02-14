президент росії володимир путін підписав закон про конфіскацію майна за "фейки про зс рф"
Київ • УНН
президент росії путін підписав закон, що дозволяє конфіскацію майна для осіб, засуджених за поширення "фейків про російську армію" або заклики до дій, спрямованих проти безпеки росії.
очільником кремля підписано закон, який дозволяє конфісковувати майно у засуджених за низкою статей, зокрема про "фейки" щодо армії російських окупантів. Про це передає УНН із посиланням на офіційний портал правової інформації рф.
Деталі
президент росії володимир путін у середу, 14 лютого, підписав закон, що дозволяє конфісковувати майно за так звані "фейки про російську армію", а також за заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки країни-окупанта.
Раніше держдума рф ухвалила цей законопроєкт у другому та третьому читаннях: депутати пояснювали, що, "на відміну від радянської практики", конфісковуватимуть лише те майно, яке "нажито злочинним шляхом або використовується для фінансування незаконної діяльності".
Тепер путінська влада зможе конфісковувати "гроші, цінності та інше майно", якщо вони використовувалися або призначалися для "діяльності, спрямованої проти безпеки російської федерації".
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У законі перераховуються кілька статей, у засуджених за якими можуть конфіскувати майно. Серед них поширення так званих "фейків про російську армію", дезертирство, невиконання наказу, участь у небажаній організації, а також "публічні заклики, спрямовані проти безпеки держави". Більшість цих статей було додано до кримінального кодексу.
Також варто зазначити, що у середині січня глава слідчого комітету рф бастрикін повідомив, що майже за два роки його відомство запровадило 273 кримінальні справи про поширення неправдивої інформації про збройні сили росії.
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