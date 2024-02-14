Атака рф на Київ 7 лютого: кількість жертв зросла до п'яти
Київ • УНН
Кількість жертв російського ракетного удару по Києву 7 лютого зросла до п'яти після того, як через тиждень у лікарні померла жінка, яка отримала поранення під час атаки.
У лікарні померла одна з поранених жінок внаслідок російської атаки на столицю 7 лютого. Таким чином кількість жертв від ворожого удару на Київ зросла до п'яти. Про це повідомив у середу мер міста Віталій Кличко, пише УНН.
Число жертв ворожої атаки на столицю 7 лютого збільшилося до 5 людей. У лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі
За його словами, жінка перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за її життя.
Нагадаємо
40 людей отримали поранення в результаті російського ракетного удару по Києву 7 лютого.