Атака рф на Київ: вже відомо про 40 поранених - КМВА
Київ • УНН
40 людей отримали поранення і 4 загинули в результаті російського ракетного удару по Києву, згідно з оновленими даними.
Станом на 14: 30 внаслідок ворожої атаки на Київ поранення отримали 40 людей, повідомляє КМВА, пише УНН.
За оновленими даними, станом на цю хвилину, внаслідок ракетного удару в столиці загинуло 4 людини. 40 отримали поранення
Як зазначається, дані ще уточнюються.
Ворожий удар по Києву: з-під завалів деблокували четверту жертву07.02.24, 11:42 • 102863 перегляди