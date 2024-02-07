Атака рф на Киев: уже известно о 40 раненых - КГВА
40 человек получили ранения и 4 погибли в результате российского ракетного удара по Киеву, согласно обновленным данным.
Стандарты НАТО в медицинском обеспечении Сил обороны: Рада приняла закон
Парламент принял закон, который вводит стандарты НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины, включая клинические протоколы и положения о догоспитальной помощи.
Короля Карла ІІІ увидели впервые на публике после обнаружения диагноза рака
Король Карл III был замечен улыбающимся и приветствовал сторонников в Лондоне на следующий день после того, как было объявлено, что он проходит лечение от рака.
Дания собирается вскоре предоставить информацию о своем расследовании по "Северному потоку"
Датская полиция заявила, что рассчитывает в течение короткого времени предоставить больше информации о своем расследовании взрывов на газопроводе "Северный поток".
На Киевщине полностью восстановили движение по отстроенному мосту через реку Ирпень
Движение по восстановленному мосту через реку Ирпень в Киевской области полностью восстановлено с открытием сегодня правой полосы движения.
Создание Сил беспилотных систем откроет новые возможности в применении дронов - Минобороны
Создание новых Сил беспилотных систем позволит военным лучше использовать беспилотники для разведки, боевых действий и развивать отечественное производство.
Украина готовится к производству дронов-камикадзе по типу "ланцет" - Федоров
Вскоре Украина начнет серийное производство дронов-камикадзе, подобных российским беспилотникам "Ланцет" с дальностью полета до 40 км.
В Одесской области задержаны сотрудник ТЦК и полицейский, которые за 7 тыс. долларов продавали "белые билеты" для уклонения от военной службы
В Одесской области задержали работника военкомата и правоохранителя, которые за 7 тыс. долларов продавали фальшивые медицинские справки для уклонения от военной службы.
Рада разрешила клиникам хранить, а не утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных
Парламент принял законопроект, который позволяет клиникам хранить замороженные репродуктивные клетки погибших воинов в течение трех лет, а не утилизировать их.
"Украина до конца года получит миллион боеприпасов": Шмыгаль обсудил с Боррелем военную поддержку
Премьер-министр Украины и глава дипломатии ЕС обсудили предоставление Украине военной поддержки, включая 1 миллион боеприпасов до конца года, а также усиление санкций против России и конфискацию российских активов.