Атака рф на Киев: уже известно о 40 раненых - КГВА

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  127525 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
  •  185425 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  208951 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  205666 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  237219 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  246809 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  204202 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  187969 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  284462 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356757 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
kievskaya-gorodskaya-gosudarstvennaya-administratsiyaКиевская городская государственная администрация
kievКиев
Loading...
Новости по теме

Атака рф на Киев: уже известно о 40 раненых - КГВА

40 человек получили ранения и 4 погибли в результате российского ракетного удара по Киеву, согласно обновленным данным.

Война •   •  34826 просмотра
Атака рф на Киев: уже известно о 40 раненых - КГВА

Стандарты НАТО в медицинском обеспечении Сил обороны: Рада приняла закон

Парламент принял закон, который вводит стандарты НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины, включая клинические протоколы и положения о догоспитальной помощи.

Война •   •  32414 просмотра
Стандарты НАТО в медицинском обеспечении Сил обороны: Рада приняла закон

Короля Карла ІІІ увидели впервые на публике после обнаружения диагноза рака

Король Карл III был замечен улыбающимся и приветствовал сторонников в Лондоне на следующий день после того, как было объявлено, что он проходит лечение от рака.

Новости Мира •   •  29534 просмотра
Короля Карла ІІІ увидели впервые на публике после обнаружения диагноза рака

Дания собирается вскоре предоставить информацию о своем расследовании по "Северному потоку"

Датская полиция заявила, что рассчитывает в течение короткого времени предоставить больше информации о своем расследовании взрывов на газопроводе "Северный поток".

Новости Мира •   •  27317 просмотра
Дания собирается вскоре предоставить информацию о своем расследовании по "Северному потоку"

На Киевщине полностью восстановили движение по отстроенному мосту через реку Ирпень

Движение по восстановленному мосту через реку Ирпень в Киевской области полностью восстановлено с открытием сегодня правой полосы движения.

Общество •   •  28089 просмотра
На Киевщине полностью восстановили движение по отстроенному мосту через реку Ирпень

Создание Сил беспилотных систем откроет новые возможности в применении дронов - Минобороны

Создание новых Сил беспилотных систем позволит военным лучше использовать беспилотники для разведки, боевых действий и развивать отечественное производство.

Война •   •  23905 просмотра
Создание Сил беспилотных систем откроет новые возможности в применении дронов - Минобороны

Украина готовится к производству дронов-камикадзе по типу "ланцет" - Федоров

Вскоре Украина начнет серийное производство дронов-камикадзе, подобных российским беспилотникам "Ланцет" с дальностью полета до 40 км.

Война •   •  21510 просмотра
Украина готовится к производству дронов-камикадзе по типу "ланцет" - Федоров

В Одесской области задержаны сотрудник ТЦК и полицейский, которые за 7 тыс. долларов продавали "белые билеты" для уклонения от военной службы

В Одесской области задержали работника военкомата и правоохранителя, которые за 7 тыс. долларов продавали фальшивые медицинские справки для уклонения от военной службы.

Криминал и ЧП •   •  19069 просмотра
В Одесской области задержаны сотрудник ТЦК и полицейский, которые за 7 тыс. долларов продавали "белые билеты" для уклонения от военной службы

Рада разрешила клиникам хранить, а не утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных

Парламент принял законопроект, который позволяет клиникам хранить замороженные репродуктивные клетки погибших воинов в течение трех лет, а не утилизировать их.

Общество •   •  20824 просмотра
Рада разрешила клиникам хранить, а не утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных

"Украина до конца года получит миллион боеприпасов": Шмыгаль обсудил с Боррелем военную поддержку

Премьер-министр Украины и глава дипломатии ЕС обсудили предоставление Украине военной поддержки, включая 1 миллион боеприпасов до конца года, а также усиление санкций против России и конфискацию российских активов.

Война •   •  19923 просмотра
"Украина до конца года получит миллион боеприпасов": Шмыгаль обсудил с Боррелем военную поддержку