Атака рф на Киев 7 февраля: количество жертв возросло до пяти
Киев • УНН
Количество жертв российского ракетного удара по Киеву 7 февраля возросло до пяти после того, как через неделю в больнице умерла женщина, получившая ранения во время атаки.
В больнице умерла одна из раненых женщин в результате российской атаки на столицу 7 февраля. Таким образом количество жертв от вражеского удара на Киев возросло до пяти. Об этом сообщил в среду мэр города Виталий Кличко, пишет УНН.
Число жертв вражеской атаки на столицу 7 февраля увеличилось до 5 человек. В больнице умерла пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе
По его словам, женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи неделю боролись за ее жизнь.
Напомним
40 человек получили ранения в результате российского ракетного удара по Киеву 7 февраля.
Атака рф на Киев 7 февраля: количество жертв возросло до пяти
Количество жертв российского ракетного удара по Киеву 7 февраля возросло до пяти после того, как через неделю в больнице умерла женщина, получившая ранения во время атаки.
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