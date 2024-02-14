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Атака рф на Киев 7 февраля: количество жертв возросло до пяти

Атака рф на Киев 7 февраля: количество жертв возросло до пяти

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 08:04  •  18317 просмотра

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Количество жертв российского ракетного удара по Киеву 7 февраля возросло до пяти после того, как через неделю в больнице умерла женщина, получившая ранения во время атаки.

В больнице умерла одна из раненых женщин в результате российской атаки на столицу 7 февраля. Таким образом количество жертв от вражеского удара на Киев возросло до пяти. Об этом сообщил в среду мэр города Виталий Кличко, пишет УНН

Число жертв вражеской атаки на столицу 7 февраля увеличилось до 5 человек. В больнице умерла пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе

написал Кличко в соцсетях. 

По его словам, женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи неделю боролись за ее жизнь. 

Напомним 

40 человек получили ранения в результате российского ракетного удара по Киеву 7 февраля. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиевЗдоровье
holosiivskyi-raionГолосеевский район
vitalii-klychkoВиталий Кличко
kievКиев
Атака рф на Київ 7 лютого: кількість жертв зросла до п'яти
Russian attack on Kyiv on February 7: the number of victims increased to five
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Атака рф на Киев 7 февраля: количество жертв возросло до пяти

Количество жертв российского ракетного удара по Киеву 7 февраля возросло до пяти после того, как через неделю в больнице умерла женщина, получившая ранения во время атаки.

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