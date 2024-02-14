Атака рф на Киев 7 февраля: количество жертв возросло до пяти

В больнице умерла одна из раненых женщин в результате российской атаки на столицу 7 февраля. Таким образом количество жертв от вражеского удара на Киев возросло до пяти. Об этом сообщил в среду мэр города Виталий Кличко, пишет УНН.

Число жертв вражеской атаки на столицу 7 февраля увеличилось до 5 человек. В больнице умерла пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе написал Кличко в соцсетях.

По его словам, женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи неделю боролись за ее жизнь.

Напомним

40 человек получили ранения в результате российского ракетного удара по Киеву 7 февраля.