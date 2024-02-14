президент россии владимир путин подписал закон о конфискации имущества за "фейки о вс рф"

главой кремля подписан закон, который позволяет конфисковывать имущество у осужденных по ряду статей, в частности о фейках относительно армии российских оккупантов. Об этом передает УНН со ссылкой на официальный портал правовой информации рф.

Детали

президент россии владимир путин в среду, 14 февраля, подписал закон, позволяющий конфисковывать имущество за так называемые "фейки о российской армии", а также за призывы к деятельности, направленной против безопасности страны-оккупанта.

Ранее госдума рф приняла этот законопроект во втором и третьем чтениях: депутаты объясняли, что, "в отличие от советской практики", конфисковывать будут только то имущество, которое "нажито преступным путем или используется для финансирования незаконной деятельности".

Теперь путинские власти смогут конфисковывать "деньги, ценности и другое имущество", если они использовались или предназначались для "деятельности, направленной против безопасности российской федерации".

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В законе перечисляются несколько статей, у осужденных по которым могут конфисковать имущество. Среди них распространение так называемых "фейков о российской армии", дезертирство, невыполнение приказа, участие в нежелательной организации, а также "публичные призывы, направленные против безопасности государства". Большинство этих статей было добавлено в уголовный кодекс.

Также стоит отметить, что в середине января глава следственного комитета РФ Бастрыкин сообщил, что почти за два года его ведомство возбудило 273 уголовных дела о распространении ложной информации о вооруженных силах России.

Напомним,

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