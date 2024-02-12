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Пакет помощи Украине: сенатор-республиканец считает, что законопроект может "связать руки" Трампу

Пакет помощи Украине: сенатор-республиканец считает, что законопроект может "связать руки" Трампу

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 20:00  •  11908 просмотра

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Сенатор Джеймс Вэнс утверждает, что законопроект о помощи Украине может связать руки президенту Трампу в случае его переизбрания. По данным СМИ, Вэнс является одним из самых откровенных противников помощи Украине.

Законопроект о помощи Украине может привести в будущем к импичменту Дональда Трампа в случае его переизбрания президентом США. Как все это связано в своей записке описал сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс, передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

В понедельник Вэнс направил записку в офисы Республиканской партии в Сенате, в которой утверждал, что меры по иностранной помощи могут связать руки Трампу, если он придет в должность в следующем году, желая приостановить выделение средств Украине в рамках переговоров по прекращению войны россии против союзника США. Это связано с тем, что финансирование некоторых законов заканчивается через девять месяцев после следующего президентства, фактически - по словам Вэнса - лишая будущего президента Трампа возможности принимать собственные решения по расходам в Украине.

По данным СМИ, Вэнс является одним из самых откровенных противников помощи Украине, и он прилагает последние усилия, чтобы заблокировать закон перед критическим голосованием позже в понедельник, чтобы прекратить дебаты по плану иностранной помощи, для которого требуется 60 голосов.

"Приложение представляет собой попытку ... помешать президенту Трампу проводить желаемую политику, и, если он все-таки это сделает, создать основания для импичмента и подорвать его администрацию. Все республиканцы должны выступить против его принятия", - говорится в меморандуме офиса Вэнса.

Добавим

Хотя до выборов 2024 года осталось девять месяцев, Трамп пытается отменить законопроект об иностранной помощи и призывает Сенат остановить его. Несмотря на это, законопроект явно на пути к принятию - у Республиканской партии есть еще одна возможность заблокировать его, добавляет Politico. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Пакет допомоги Україні: сенатор-республіканець вважає, що законопроект може "зв'язати руки" Трампу
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