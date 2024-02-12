Пакет допомоги Україні: сенатор-республіканець вважає, що законопроект може "зв'язати руки" Трампу

Законопроект про допомогу Україні може призвести у майбутньому до імпічменту Дональда Трампа у разі його переобрання президентом США. Як усе це пов'язано у своїй записці описав сенатор від Республіканської партії Джеймс Венс, передає УНН з посиланням на Politico.

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У понеділок Венс надіслав записку до офісів Республіканської партії в Сенаті, в якій стверджував, що заходи щодо іноземної допомоги можуть зв’язати руки Трампу, якщо він прийде на посаду наступного року, бажаючи призупинити виділення коштів Україні в рамках переговорів щодо припинення війни росії проти союзника США. Це пов’язано з тим, що фінансування деяких законів закінчується через дев’ять місяців після наступного президентства, фактично – за словами Венса – позбавляючи майбутнього президента Трампа можливості приймати власні рішення щодо витрат в Україні.

За даними ЗМІ, Венс є одним із найвідвертіших противників допомоги Україні, і він докладає останніх зусиль, щоб заблокувати закон перед критичним голосуванням пізніше в понеділок, щоб припинити дебати щодо плану іноземної допомоги, для якого потрібно 60 голосів.

"Додаток являє собою спробу ... перешкодити президенту Трампу проводити бажану політику, і, якщо він все-таки це зробить, створити підстави для імпічменту та підірвати його адміністрацію. Усі республіканці повинні виступити проти його ухвалення", – йдеться в меморандумі офісу Венса.

Додамо

Хоча до виборів 2024 року залишилося дев’ять місяців, Трамп намагається скасувати законопроект про іноземну допомогу та закликає Сенат зупинити його. Незважаючи на це, законопроект явно на шляху до ухвалення — у Республіканської партії є ще одна можливість заблокувати його, пише Politico.