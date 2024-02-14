Попри розмови про мир, росія готова вести довгу війну проти України - голова естонської розвідки

Попри поширення з боку росії чуток на Заході про зацікавлення в мирі у війні з Україною, росія розглядає цю війну, як тривалу. Про це сказав глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін в ефірі каналу ETV, передає УНН.

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Він вважає, що росія веде завойовницьку війну проти свого сусіда і має амбіції більші, за Україну.

Її амбіції спрямовані на зміну всього європейського порядку безпеки. За два роки війни мети не було досягнуто, але цілі, які включають політичне і військове поневолення України, не змінилися - сказав Розін.

За його словами, росія готова продовжувати війну стільки, скільки буде потрібно, незважаючи на те, що на Заході вона намагається поширювати чутки про те, що є зацікавленою в мирі.

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Підтримку України з боку Заходу росія розглядає, як фактор ризику, і тому намагається підірвати її, у тому числі розмовами про можливий мир. Цей нарратив, за його словами, активно поширюють різні люди, яких росія намагається залучити у якості інформаційних агентів або агентів впливу. Зокрема, різні російські аналітики, які ще можуть подорожувати, академіки тощо. За його оцінкою, розмови про мир подобаються західному суспільству.

Але не варто обманюватися. росія розглядає війну з Україною як довгострокову. Невелике перемир'я, яке нібито заморозить цей конфлікт, не покладе йому кінця. Це дасть росії час зібратися з силами, а потім війна продовжиться в тому ж дусі. Ці розмови про мир - це скоріше те, про що можна говорити із Заходом. За оцінкою росіян, західне суспільство дуже сприйнятливе до такого роду розмов - пояснив Розін.

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