"Хочеш миру - готуйся до війни": голова дипломатії ЄС закликав союзників збільшити військові витрати для підтримки України

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав європейських союзників збільшити військові витрати для підтримки України, нагадавши крилату фразу "Якщо хочеш миру - готуйся до війни". Про це Верховний представник ЄС написав у своєму блозі 2 лютого, пише УНН.

Я знаю, що економічна та соціальна ситуація зараз дуже напружена у всіх європейських країнах. І я добре розумію, що у такому контексті може бути складно збільшити військові витрати для підтримки України, поповнення наших запасів, розвитку нашого оборонного потенціалу та зміцнення нашої оборонної промисловості. Однак саме це й необхідно робити, якщо ми хочемо зберегти нашу безпеку та стримати будь-яку спробу агресії у все більш напруженому геополітичному контексті. Усі, включаючи мене, завжди віддають перевагу олії над гарматами, але без відповідних гармат ми невдовзі можемо опинитися і без олії. "Si vis Pacem, Para Bellum" - якщо хочеш миру - готуйся до війни - написав Боррель у блозі.

При цьому голова дипломатії ЄС нагадав, що остання Європейська рада погодила новий пакет цивільної підтримки України на суму 50 мільярдів євро. А папередодні під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС підбили підсумки нашої спільної військової підтримки України. "Щодо конкретних боєприпасів, то ми відстаємо від нашої мети, але ми прискорюємо наші зусилля. До кінця року ми поставимо в Україну понад 1 мільйон артилерійських пострілів та навчимо 60 000 українських солдатів", - вказав Боррель.

ЄС виділить Україні щонайменше 21 мільярд євро військової допомоги у 2024 році - Боррель