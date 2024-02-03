"Хочеш миру - готуйся до війни": голова дипломатії ЄС закликав союзників збільшити військові витрати для підтримки України

ukenru
29 березня, 19:41 • 42353 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 96063 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 115528 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117277 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 232707 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156874 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147465 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133280 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121731 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112881 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 33843 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 32163 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 34458 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 30706 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 31514 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 232708 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385668 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440806 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449166 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358585 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 115528 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130712 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124908 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98870 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107969 перегляди
Актуальне
"Хочеш миру - готуйся до війни": голова дипломатії ЄС закликав союзників збільшити військові витрати для підтримки України

"Хочеш миру - готуйся до війни": голова дипломатії ЄС закликав союзників збільшити військові витрати для підтримки України

Київ • УНН

 • 103467 перегляди

Глава дипломатії Європейського Союзу закликав союзників збільшити військові витрати на підтримку України

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав європейських союзників збільшити військові витрати для підтримки України, нагадавши крилату фразу "Якщо хочеш миру - готуйся до війни". Про це Верховний представник ЄС написав у своєму блозі 2 лютого, пише УНН.

Я знаю, що економічна та соціальна ситуація зараз дуже напружена у всіх європейських країнах. І я добре розумію, що у такому контексті може бути складно збільшити військові витрати для підтримки України, поповнення наших запасів, розвитку нашого оборонного потенціалу та зміцнення нашої оборонної промисловості. Однак саме це й необхідно робити, якщо ми хочемо зберегти нашу безпеку та стримати будь-яку спробу агресії у все більш напруженому геополітичному контексті. Усі, включаючи мене, завжди віддають перевагу олії над гарматами, але без відповідних гармат ми невдовзі можемо опинитися і без олії. "Si vis Pacem, Para Bellum" - якщо хочеш миру - готуйся до війни

- написав Боррель у блозі.

При цьому голова дипломатії ЄС нагадав, що остання Європейська рада погодила новий пакет цивільної підтримки України на суму 50 мільярдів євро. А папередодні під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС підбили підсумки нашої спільної військової підтримки України. "Щодо конкретних боєприпасів, то ми відстаємо від нашої мети, але ми прискорюємо наші зусилля. До кінця року ми поставимо в Україну понад 1 мільйон артилерійських пострілів та навчимо 60 000 українських солдатів", - вказав Боррель.

ЄС виділить Україні щонайменше 21 мільярд євро військової допомоги у 2024 році - Боррель01.02.24, 00:45 • 118626 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
yevropeiska-radaЄвропейська Рада
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.37