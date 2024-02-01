ЄС виділить Україні щонайменше 21 мільярд євро військової допомоги у 2024 році - Боррель

Україна цього року отримає щонайменше 21 мільярд євро військової допомоги від ЄС. Про це повідомив високий представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель, передає УНН.

"... досі не маю повної відповіді, але багато держав-членів надіслали свої коментарі, і я можу сказати, що принаймні в бюджеті на 2024 рік для військової допомоги Україні буде виділено 21 мільярд євро. Ви можете побачити прискорення. За один рік – мінімум, тому що ще є деякі держави-члени, які очікують на розгляд – 21 мільярд євро порівняно з 28 мільярдами євро за перші два роки", - повідомив Боррель.

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Боррель повідомив, що Європейський Союз розраховує досягти лише 52% від своєї мети з доставки 1 мільйона боєприпасів Україні до березня цього року, згідно з останніми даними, зібраними Єврокомісією.