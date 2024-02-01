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ЄС виділить Україні щонайменше 21 мільярд євро військової допомоги у 2024 році - Боррель

ЄС виділить Україні щонайменше 21 мільярд євро військової допомоги у 2024 році - Боррель

Київ • УНН

 • 118626 перегляди

ЄС надасть Україні щонайменше 21 мільярд євро військової допомоги у 2024 році. Як повідомив високий представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель, за перші два роки повномасштабного вторгнення офіційний Київ отримав допомоги на 28 мільярдів євро.

Україна цього року отримає щонайменше 21 мільярд євро військової допомоги від ЄС. Про це повідомив високий представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель, передає УНН.

"... досі не маю повної відповіді, але багато держав-членів надіслали свої коментарі, і я можу сказати, що принаймні в бюджеті на 2024 рік для військової допомоги Україні буде виділено 21 мільярд євро. Ви можете побачити прискорення. За один рік – мінімум, тому що ще є деякі держави-члени, які очікують на розгляд – 21 мільярд євро порівняно з 28 мільярдами євро за перші два роки", - повідомив Боррель.

ЄС підготує додатково 20 000 українських солдатів - Боррель31.01.24, 18:33 • 69777 переглядiв

Раніше

Боррель повідомив, що Європейський Союз розраховує досягти лише 52% від своєї мети з доставки 1 мільйона боєприпасів Україні до березня цього року, згідно з останніми даними, зібраними Єврокомісією.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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