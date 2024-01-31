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ЄС підготує додатково 20 000 українських солдатів - Боррель

ЄС підготує додатково 20 000 українських солдатів - Боррель

Київ • УНН

 • 69777 перегляди

ЄС оголосив про плани підготувати ще 20 000 українських військовослужбовців на додаток до 40 000, які вже пройшли підготовку, в результаті чого, за словами очільника дипломатії ЄС Жозепа Борреля, до кінця літа загальна кількість сягне 60 000.

Країни ЄС планують навчити ще 20 тисяч українських військових на додаток до 40 тисяч вже підготовлених у межах навчальної місії, заявив у середу Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише УНН.  

Ми майже досягли мети в 40 000 українських солдатів, підготовлених під час нашої навчальної місії... І сьогодні ми погодилися додати ще 20 000 солдатів, і це поставить планку на 60 000 солдатів, які загалом пройшли підготовку. Ця цифра – 60 тисяч – буде досягнута до кінця літа

- сказав Боррель.

ЄС до березня поставить Україні лише 52% обіцяних боєприпасів - Боррель31.01.24, 18:15 • 32995 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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