ЄС підготує додатково 20 000 українських солдатів - Боррель

Країни ЄС планують навчити ще 20 тисяч українських військових на додаток до 40 тисяч вже підготовлених у межах навчальної місії, заявив у середу Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише УНН.

Ми майже досягли мети в 40 000 українських солдатів, підготовлених під час нашої навчальної місії... І сьогодні ми погодилися додати ще 20 000 солдатів, і це поставить планку на 60 000 солдатів, які загалом пройшли підготовку. Ця цифра – 60 тисяч – буде досягнута до кінця літа - сказав Боррель.

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