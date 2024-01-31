ЕС подготовит дополнительно 20 000 украинских солдат - Боррель

Страны ЕС планируют обучить еще 20 тысяч украинских военных в дополнение к 40 тысячам уже подготовленных в рамках учебной миссии, заявил в среду Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

Мы почти достигли цели в 40 000 украинских солдат, подготовленных во время нашей учебной миссии... И сегодня мы согласились добавить еще 20 000 солдат, и это поставит планку на 60 000 солдат, которые в целом прошли подготовку. Эта цифра - 60 тысяч - будет достигнута до конца лета - сказал Боррель.

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