ЕС выделит Украине не менее 21 миллиарда евро военной помощи в 2024 году - Боррель
ЕС предоставит Украине не менее 21 миллиарда евро военной помощи в 2024 году. Как сообщил высокий представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель, за первые два года полномасштабного вторжения официальный Киев получил помощи на 28 миллиардов евро.
Армия рф атаковала больницу на Харьковщине: спасатели сообщили о 4 пострадавших и показали последствия удара
По данным спасателей, сегодня вечером в результате вражеского удара управляемой авиабомбой по территории гражданской больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района поврежден фасад двухэтажного здания медучреждения, окна и крыша. Все пациенты были эвакуированы, часть - размещены в другие учреждения.
Почти 50°C: в ООН подтвердили новый температурный рекорд для Европы
Всемирная метеорологическая организация ООН официально подтвердила, что Италия установила новый температурный рекорд для континентальной Европы - 48,8°C, зафиксированный в Сиракузах 11 августа 2021 года.
ЕС планирует начать миссию в Красном море для защиты судов от атак хуситов
ЕС планирует начать военно-морскую миссию в Красном море в течение следующих трех недель, чтобы защитить грузовые суда от нападений хуситов в Йемене и уменьшить перебои в торговле.
Харьковщина: россияне сбросили авиабомбы на больницу в селе Великий Бурлук, есть травмированные
Российские оккупанты атаковали поселок Великий Бурлук на Харьковщине авиабомбами, попав в местную больницу и ранив нескольких человек.
Украина предупреждает союзников о "критической" нехватке снарядов - Умеров написал письмо коллегам из ЕС
Украина предупредила союзников, что сталкивается с критической нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку россия разворачивает втрое большую огневую мощь, требуя 200 000 снарядов в месяц. На этой неделе министр обороны Рустем Умеров написал своим коллегам из Европейского Союза.
Ермак и Нуланд: говорили об оборонной поддержке и дальнейшем сотрудничестве Украины и США
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак поблагодарил США за оборонную и экономическую помощь Украине и обсудил ожидания от решений саммита НАТО 2024 года по евроатлантической интеграции Украины.
"Шахеды" атаковали Харьков: есть попадания по гражданской инфраструктуре
Мэр Харькова сообщил, что город был атакован беспилотниками "шахед", которые, по предварительным данным, нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Украина и Италия начали обсуждение структуры проекта двустороннего соглашения по безопасности
Украина и Италия обсудили структуру и основные элементы проекта двустороннего соглашения о безопасности.
Нуланд заявила, что американские авиационные бомбы уже направляются на фронт
Заместитель Госсекретаря США объявила, что американские управляемые авиабомбы малого диаметра сейчас находятся на пути к линии фронта в Украине для продолжения поддержки безопасности. По ее словам, Вашингтон продолжает оказывать Киеву поддержку в сфере безопасности, в частности, новым вооружением.