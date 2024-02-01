ЕС выделит Украине не менее 21 миллиарда евро военной помощи в 2024 году - Боррель

Украина в этом году получит не менее 21 миллиарда евро военной помощи от ЕС. Об этом сообщил высокий представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель, передает УНН.

"... до сих пор не имею полного ответа, но многие государства-члены прислали свои комментарии, и я могу сказать, что по крайней мере в бюджете на 2024 год для военной помощи Украине будет выделен 21 миллиард евро. Вы можете увидеть ускорение. За один год - минимум, потому что еще есть некоторые государства-члены, которые ожидают рассмотрения - 21 миллиард евро по сравнению с 28 миллиардами евро за первые два года", - сообщил Боррель.

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Боррель сообщил, что Европейский Союз рассчитывает достичь лишь 52% от своей цели по доставке 1 миллиона боеприпасов Украине до марта этого года, согласно последним данным, собранным Еврокомиссией.