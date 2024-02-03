"Хочешь мира - готовься к войне": глава дипломатии ЕС призвал союзников увеличить военные расходы для поддержки Украины

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель призвал европейских союзников увеличить военные расходы для поддержки Украины, напомнив крылатую фразу "Если хочешь мира - готовься к войне". Об этом Верховный представитель ЕС написал в своем блоге 2 февраля, пишет УНН.

Я знаю, что экономическая и социальная ситуация сейчас очень напряженная во всех европейских странах. И я хорошо понимаю, что в таком контексте может быть сложно увеличить военные расходы для поддержки Украины, пополнения наших запасов, развития нашего оборонного потенциала и укрепления нашей оборонной промышленности. Однако именно это и необходимо делать, если мы хотим сохранить нашу безопасность и сдержать любую попытку агрессии во все более напряженном геополитическом контексте. Все, включая меня, всегда предпочитают масло пушкам, но без соответствующих пушек мы вскоре можем оказаться и без масла. "Si vis Pacem, Para Bellum" - если хочешь мира - готовься к войне - написал Боррель в блоге.

При этом глава дипломатии ЕС напомнил, что последний Европейский совет согласовал новый пакет гражданской поддержки Украины на сумму 50 миллиардов евро. А накануне во время неформальной встречи министров обороны ЕС подвели итоги совместной военной поддержки Украины. "Что касается конкретных боеприпасов, то мы отстаем от нашей цели, но мы ускоряем наши усилия. До конца года мы поставим в Украину более 1 миллиона артиллерийских выстрелов и обучим 60 000 украинских солдат", - указал Боррель.

ЕС выделит Украине не менее 21 миллиарда евро военной помощи в 2024 году - Боррель