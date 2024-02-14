Несмотря на разговоры о мире, россия готова вести долгую войну против Украины - глава эстонской разведки

Несмотря на распространение со стороны россии слухов на Западе о заинтересованности в мире в войне с Украиной, россия рассматривает эту войну, как длительную. Об этом сказал глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин в эфире канала ETV, передает УНН.

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Он считает, что россия ведет завоевательную войну против своего соседа и имеет амбиции больше, чем Украина.

Ее амбиции направлены на изменение всего европейского порядка безопасности. За два года войны цели не были достигнуты, но цели, которые включают политическое и военное порабощение Украины, не изменились - сказал Розин.

По его словам, россия готова продолжать войну столько, сколько потребуется, несмотря на то, что на Западе она пытается распространять слухи о том, что заинтересована в мире.

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Поддержку Украины со стороны Запада россия рассматривает, как фактор риска, и поэтому пытается подорвать ее, в том числе разговорами о возможном мире. Этот нарратив, по его словам, активно распространяют разные люди, которых россия пытается привлечь в качестве информационных агентов или агентов влияния. В частности, различные российские аналитики, которые еще могут путешествовать, академики и тому подобное. По его оценке, разговоры о мире нравятся западному обществу.

Но не стоит обманываться. россия рассматривает войну с Украиной как долгосрочную. Небольшое перемирие, которое якобы заморозит этот конфликт, не положит ему конца. Это даст россии время собраться с силами, а потом война продолжится в том же духе. Эти разговоры о мире - это скорее то, о чем можно говорить с Западом. По оценке россиян, западное общество очень восприимчиво к такого рода разговорам - объяснил Розин.

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