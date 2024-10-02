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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве будут судить мужчину за изнасилование падчерицы с психическими расстройствами, которая забеременела и родила ребенка

В Киеве будут судить мужчину за изнасилование падчерицы с психическими расстройствами, которая забеременела и родила ребенка

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 10:55  •  2239 просмотра

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48-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании 22-летней падчерицы с психическими расстройствами. В результате преступления девушка забеременела и родила ребенка, от которого семья отказалась.

В Киеве передано в суд дело 48-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании своей 22-летней падчерицы с психическими расстройствами, в результате чего она забеременела и родила ребенка, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали

Оболонская окружная прокуратура города Киева, как указано, передала в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего уроженца Горловки, который проживал в Киеве последние годы, по обвинению в изнасиловании 22-летней падчерицы, которая не способна осознавать последствия своих действий (ч. 2 ст. 152 УК Украины).

Мать девушки, которая с детства страдает психическими расстройствами, после визита к гинекологу узнала, что ее дочь находится на шестом месяце беременности. Девушка имеет трудности с речью, не адаптирована к самостоятельной жизни и не может осознавать последствия своих поступков, поэтому не смогла объяснить, что произошло, сообщили в прокуратуре.

После рождения ребенка экспертиза подтвердила, что отцом является сожитель матери девушки, который проживал с семьей с 2019 года. Мужчине иногда доверяли присматривать за падчерицей, и он, пользуясь ее беспомощным состоянием, вступал с ней в половые отношения.

Семья 22-летней девушки, как отмечается, отказалась от новорожденного ребенка.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, а обвинительный акт передан в суд. За совершенное преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним 

На Сумщине несовершеннолетний ребенок был неоднократно изнасилован сожителем своей сестры.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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