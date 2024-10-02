У Києві судитимуть чоловіка за зґвалтування падчерки з психічними розладами, яка завагітніла та народила дитину
Київ • УНН
48-річного чоловіка звинувачують у зґвалтуванні 22-річної падчерки з психічними розладами. Внаслідок злочину дівчина завагітніла та народила дитину, від якої сім'я відмовилася.
У Києві передано до суду справу 48-річного чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні своєї 22-річної падчерки з психічними розладами, у результаті чого вона завагітніла та народила дитину, пише УНН з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
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Оболонська окружна прокуратура міста Києва, як вказано, передала до суду обвинувальний акт щодо 48-річного уродженця Горлівки, який проживав у Києві останні роки, за звинуваченням у зґвалтуванні 22-річної падчерки, яка не здатна усвідомлювати наслідки своїх дій (ч. 2 ст. 152 КК України).
Мати дівчини, яка з дитинства страждає на психічні розлади, після візиту до гінеколога дізналася, що її донька перебуває на шостому місяці вагітності. Дівчина має труднощі з мовленням, не адаптована до самостійного життя і не може усвідомлювати наслідки своїх вчинків, тому не змогла пояснити, що сталося, повідомили у прокуратурі.
Після народження дитини експертиза підтвердила, що батьком є співмешканець матері дівчини, який проживав із сім’єю з 2019 року. Чоловіку інколи довіряли наглядати за падчеркою, і він, користуючись її безпорадним станом, вступав із нею в статеві відносини.
Сім’я 22-річної дівчини, як зазначається, відмовилася від новонародженої дитини.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою, а обвинувальний акт передано до суду. За скоєний злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо
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