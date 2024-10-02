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У Києві судитимуть чоловіка за зґвалтування падчерки з психічними розладами, яка завагітніла та народила дитину

У Києві судитимуть чоловіка за зґвалтування падчерки з психічними розладами, яка завагітніла та народила дитину

Київ • УНН

 • 15271 перегляди

48-річного чоловіка звинувачують у зґвалтуванні 22-річної падчерки з психічними розладами. Внаслідок злочину дівчина завагітніла та народила дитину, від якої сім'я відмовилася.

У Києві передано до суду справу 48-річного чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні своєї 22-річної падчерки з психічними розладами, у результаті чого вона завагітніла та народила дитину, пише УНН з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Деталі

Оболонська окружна прокуратура міста Києва, як вказано, передала до суду обвинувальний акт щодо 48-річного уродженця Горлівки, який проживав у Києві останні роки, за звинуваченням у зґвалтуванні 22-річної падчерки, яка не здатна усвідомлювати наслідки своїх дій (ч. 2 ст. 152 КК України).

Мати дівчини, яка з дитинства страждає на психічні розлади, після візиту до гінеколога дізналася, що її донька перебуває на шостому місяці вагітності. Дівчина має труднощі з мовленням, не адаптована до самостійного життя і не може усвідомлювати наслідки своїх вчинків, тому не змогла пояснити, що сталося, повідомили у прокуратурі.

Після народження дитини експертиза підтвердила, що батьком є співмешканець матері дівчини, який проживав із сім’єю з 2019 року. Чоловіку інколи довіряли наглядати за падчеркою, і він, користуючись її безпорадним станом, вступав із нею в статеві відносини.

Сім’я 22-річної дівчини, як зазначається, відмовилася від новонародженої дитини.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, а обвинувальний акт передано до суду. За скоєний злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо 

На Сумщині неповнолітня дитина була неодноразово зґвалтованою співмешканцем своєї сестри.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

КиївКримінал та НП
horlivkaГорлівка
kyivКиїв

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