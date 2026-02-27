Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував критичну ситуацію в лавах окупаційних військ на Херсонському напрямку, де через значні втрати медичний персонал відправляють на передову як звичайну піхоту. За даними підпілля, терапевтів, фельдшерів та евакуаційні групи змушують залишати медпункти та зі зброєю в руках займати позиції в окопах, пише УНН.

Рішення про переведення фахівців на бойові посади було ухвалене на тлі різкого зростання кількості поранених, спричиненого масованим застосуванням українських БПЛА.

Агенти руху зі складу 28-го мотострілецького полку рф зазначають, що дрони ЗСУ з’являються всюди у 25-кілометровій зоні, щодня збільшуючи санітарні втрати ворога.

Через відсутність персоналу на місцях евакуація поранених майже не проводиться, а ті, хто вижив, тижнями залишаються без елементарних перев'язок та необхідних медичних процедур.

Такі дії командування призвели до стрімкого зростання як бойових, так і небойових втрат у підрозділах рф. Військовослужбовці окупаційної армії масово скаржаться на повну відсутність підтримки, що деморалізує особовий склад та посилює конфлікти всередині підрозділів. Партизани наголошують, що заміна фахових медиків на рядових стрільців лише прискорює деградацію боєздатності російських полків на лівобережжі Херсонщини, перетворюючи навіть легкі поранення окупантів на смертельні через ненадання вчасної допомоги.

Військовослужбовці масово скаржаться відсутність елементарної медичної допомоги. Повідомляють, що деяким бійцям не роблять важливих процедур і перев'язки місяцями