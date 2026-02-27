Командування рф на Херсонщині масово переводить медиків у штурмові підрозділи через дефіцит живої сили – "АТЕШ"

$43.240.02
26 лютого, 22:38 • 11325 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 18832 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 21031 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 22649 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 21358 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 34364 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 19643 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 93168 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 45515 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 52821 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Популярнi новини
У Женеві працювали у двосторонньому та тристоронньому форматах, окремо зосередились на економічному блоці - Умєров26 лютого, 19:51 • 6164 перегляди
Український народ не погодиться на територіальні поступки росії - Буданов26 лютого, 19:56 • 8282 перегляди
Наступна тристороння зустріч, швидше за все, відбудеться в Абу-Дабі на початку березня - Зеленський26 лютого, 20:09 • 6692 перегляди
У Львові чоловік застосував перцевий балончик проти військового ТЦК та двох поліцейськихVideo26 лютого, 20:49 • 3902 перегляди
У Сербії з’явилися графіті з образами на адресу українського посла - ЗМІ26 лютого, 21:04 • 11824 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 34364 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 28826 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 93168 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 73908 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 78104 перегляди
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 2220 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 10937 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 42397 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 52487 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 55024 перегляди
Командування рф на Херсонщині масово переводить медиків у штурмові підрозділи через дефіцит живої сили – "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував переведення медичного персоналу в штурмові підрозділи рф на Херсонщині. Це відбувається через значні втрати.

Командування рф на Херсонщині масово переводить медиків у штурмові підрозділи через дефіцит живої сили – "АТЕШ"

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував критичну ситуацію в лавах окупаційних військ на Херсонському напрямку, де через значні втрати медичний персонал відправляють на передову як звичайну піхоту. За даними підпілля, терапевтів, фельдшерів та евакуаційні групи змушують залишати медпункти та зі зброєю в руках займати позиції в окопах, пише УНН.

Деталі

Рішення про переведення фахівців на бойові посади було ухвалене на тлі різкого зростання кількості поранених, спричиненого масованим застосуванням українських БПЛА.

Агенти руху зі складу 28-го мотострілецького полку рф зазначають, що дрони ЗСУ з’являються всюди у 25-кілометровій зоні, щодня збільшуючи санітарні втрати ворога.

Партизани руху АТЕШ розвідали приховані склади Чорноморського флоту рф та вузол спецзв’язку в новоросійську23.02.26, 08:05 • 3832 перегляди

Через відсутність персоналу на місцях евакуація поранених майже не проводиться, а ті, хто вижив, тижнями залишаються без елементарних перев'язок та необхідних медичних процедур.

Соціальна напруга серед особового складу ворожих підрозділів

Такі дії командування призвели до стрімкого зростання як бойових, так і небойових втрат у підрозділах рф. Військовослужбовці окупаційної армії масово скаржаться на повну відсутність підтримки, що деморалізує особовий склад та посилює конфлікти всередині підрозділів. Партизани наголошують, що заміна фахових медиків на рядових стрільців лише прискорює деградацію боєздатності російських полків на лівобережжі Херсонщини, перетворюючи навіть легкі поранення окупантів на смертельні через ненадання вчасної допомоги.

Військовослужбовці масово скаржаться відсутність елементарної медичної допомоги. Повідомляють, що деяким бійцям не роблять важливих процедур і перев'язки місяцями

– повідомляє "АТЕШ".

Командування окупаційних військ у Криму підробляє підписи строковиків для їх відправлення на фронт – АТЕШ22.02.26, 07:55 • 5197 переглядiв

Степан Гафтко

