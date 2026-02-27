Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало критическую ситуацию в рядах оккупационных войск на Херсонском направлении, где из-за значительных потерь медицинский персонал отправляют на передовую как обычную пехоту. По данным подполья, терапевтов, фельдшеров и эвакуационные группы заставляют покидать медпункты и с оружием в руках занимать позиции в окопах, пишет УНН.

Решение о переводе специалистов на боевые должности было принято на фоне резкого роста числа раненых, вызванного массированным применением украинских БПЛА.

Агенты движения из состава 28-го мотострелкового полка РФ отмечают, что дроны ВСУ появляются повсюду в 25-километровой зоне, ежедневно увеличивая санитарные потери врага.

Из-за отсутствия персонала на местах эвакуация раненых почти не проводится, а выжившие неделями остаются без элементарных перевязок и необходимых медицинских процедур.

Такие действия командования привели к стремительному росту как боевых, так и небоевых потерь в подразделениях РФ. Военнослужащие оккупационной армии массово жалуются на полное отсутствие поддержки, что деморализует личный состав и усиливает конфликты внутри подразделений. Партизаны подчеркивают, что замена профессиональных медиков на рядовых стрелков лишь ускоряет деградацию боеспособности российских полков на левобережье Херсонщины, превращая даже легкие ранения оккупантов в смертельные из-за неоказания своевременной помощи.

Военнослужащие массово жалуются на отсутствие элементарной медицинской помощи.