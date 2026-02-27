$43.240.02
26 февраля, 22:38
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Командование РФ на Херсонщине массово переводит медиков в штурмовые подразделения из-за дефицита живой силы – "АТЕШ"

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало перевод медицинского персонала в штурмовые подразделения РФ на Херсонщине. Это происходит из-за значительных потерь.

Командование РФ на Херсонщине массово переводит медиков в штурмовые подразделения из-за дефицита живой силы – "АТЕШ"

Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало критическую ситуацию в рядах оккупационных войск на Херсонском направлении, где из-за значительных потерь медицинский персонал отправляют на передовую как обычную пехоту. По данным подполья, терапевтов, фельдшеров и эвакуационные группы заставляют покидать медпункты и с оружием в руках занимать позиции в окопах, пишет УНН.

Детали

Решение о переводе специалистов на боевые должности было принято на фоне резкого роста числа раненых, вызванного массированным применением украинских БПЛА.

Агенты движения из состава 28-го мотострелкового полка РФ отмечают, что дроны ВСУ появляются повсюду в 25-километровой зоне, ежедневно увеличивая санитарные потери врага.

Партизаны движения АТЕШ разведали скрытые склады Черноморского флота РФ и узел спецсвязи в Новороссийске23.02.26, 08:05 • 3832 просмотра

Из-за отсутствия персонала на местах эвакуация раненых почти не проводится, а выжившие неделями остаются без элементарных перевязок и необходимых медицинских процедур.

Социальная напряженность среди личного состава вражеских подразделений

Такие действия командования привели к стремительному росту как боевых, так и небоевых потерь в подразделениях РФ. Военнослужащие оккупационной армии массово жалуются на полное отсутствие поддержки, что деморализует личный состав и усиливает конфликты внутри подразделений. Партизаны подчеркивают, что замена профессиональных медиков на рядовых стрелков лишь ускоряет деградацию боеспособности российских полков на левобережье Херсонщины, превращая даже легкие ранения оккупантов в смертельные из-за неоказания своевременной помощи.

Военнослужащие массово жалуются на отсутствие элементарной медицинской помощи. Сообщают, что некоторым бойцам не делают важные процедуры и перевязки месяцами

– сообщает "АТЕШ".

Командование оккупационных войск в Крыму подделывает подписи срочников для их отправки на фронт – АТЕШ22.02.26, 07:55 • 5197 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Вооруженные силы Украины
Херсонская область