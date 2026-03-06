российское командование отправляет солдат вместо отпусков рыть окопы под Бахмутом – АТЕШ

$43.720.26
50.830.37
ukenru
5 марта, 23:07 • 10398 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 20383 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 25580 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 57328 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 100318 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 51120 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 44922 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 71717 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 26968 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 50704 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.7м/с
85%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США закрывают свое посольство в Кувейте5 марта, 20:00 • 7060 просмотра
Французский эвакуационный самолет развернулся во время полета из-за ракетного обстрела5 марта, 20:12 • 7362 просмотра
Fox News показал украинские дроны STING как "высокотехнологичный арсенал" США против ИранаVideo5 марта, 20:39 • 5364 просмотра
Ощадбанк заявил о похищении своих инкассаторов и крупной суммы ценностей в Венгрии5 марта, 22:58 • 5778 просмотра
Россия планирует удвоить численность подразделений беспилотных систем за счет набора молодежи01:00 • 5002 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 28068 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 58014 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 71716 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 80236 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 79873 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Нарендра Моди
Музыкант
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде02:40 • 3426 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 12240 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 15092 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 36439 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 43203 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм

российское командование отправляет солдат вместо отпусков рыть окопы под Бахмутом – АТЕШ

Киев • УНН

 • 12 просмотра

АТЕШ разоблачил схему в 24-м мотострелковом полку РФ, где более 90 солдат вместо отпусков отправили рыть окопы под Бахмутом. Командование скрывает незаконную эксплуатацию военных, угрожая переводом в штурмовые подразделения.

российское командование отправляет солдат вместо отпусков рыть окопы под Бахмутом – АТЕШ

Партизанское движение "АТЕШ" разоблачило преступную схему в 24-м мотострелковом полку РФ, где военнослужащих массово лишают законного отдыха. Согласно данным агентов, за последний год более 90 солдат были официально оформлены в отпуск, однако фактически их отправили в район Бахмута для обустройства и углубления оборонительных позиций. Об этом пишет УНН.

Детали

Ситуация получила огласку после того, как один из военнослужащих во время такого "отпуска" подорвался на мине. Командование части оперативно сфальсифицировало бумаги, оформив тяжелое ранение как полученное во время "выполнения боевого задания", чтобы скрыть факт незаконной эксплуатации солдата.

Партизаны "АТЕШ" обнаружили переброску катеров ЧФ РФ вглубь Севастополя28.02.26, 07:40 • 8291 просмотр

Тем, кто пытается жаловаться или разгласить детали схемы, офицеры открыто угрожают немедленным переводом в штурмовые подразделения "в один конец".

Фиксация преступлений партизанским подпольем

Формально солдаты находились в отпуске, но фактически выполняли работы по обустройству оборонительных рубежей в зоне боевых действий

– сообщает движение "АТЕШ".

Агенты "АТЕШ" отмечают, что подобные случаи фиксируются систематически, а вся информация о злоупотреблениях российского командования уже передана соответствующим структурам. Разоблачение схемы с фиктивными отпусками демонстрирует реальное положение дел с резервами в армии оккупантов и полное отсутствие правовой защиты даже для собственных солдат.

Партизаны движения "АТЕШ" разоблачили масштабную схему ограбления гражданских в Горловке с участием оккупационных властей01.03.26, 07:33 • 7072 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Бахмут