российское командование отправляет солдат вместо отпусков рыть окопы под Бахмутом – АТЕШ
Киев • УНН
АТЕШ разоблачил схему в 24-м мотострелковом полку РФ, где более 90 солдат вместо отпусков отправили рыть окопы под Бахмутом. Командование скрывает незаконную эксплуатацию военных, угрожая переводом в штурмовые подразделения.
Партизанское движение "АТЕШ" разоблачило преступную схему в 24-м мотострелковом полку РФ, где военнослужащих массово лишают законного отдыха. Согласно данным агентов, за последний год более 90 солдат были официально оформлены в отпуск, однако фактически их отправили в район Бахмута для обустройства и углубления оборонительных позиций. Об этом пишет УНН.
Детали
Ситуация получила огласку после того, как один из военнослужащих во время такого "отпуска" подорвался на мине. Командование части оперативно сфальсифицировало бумаги, оформив тяжелое ранение как полученное во время "выполнения боевого задания", чтобы скрыть факт незаконной эксплуатации солдата.
Тем, кто пытается жаловаться или разгласить детали схемы, офицеры открыто угрожают немедленным переводом в штурмовые подразделения "в один конец".
Фиксация преступлений партизанским подпольем
Формально солдаты находились в отпуске, но фактически выполняли работы по обустройству оборонительных рубежей в зоне боевых действий
Агенты "АТЕШ" отмечают, что подобные случаи фиксируются систематически, а вся информация о злоупотреблениях российского командования уже передана соответствующим структурам. Разоблачение схемы с фиктивными отпусками демонстрирует реальное положение дел с резервами в армии оккупантов и полное отсутствие правовой защиты даже для собственных солдат.
