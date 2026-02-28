$43.210.03
ru
27 февраля, 19:28 • 11375 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 24008 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 28955 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 38712 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 38679 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 40044 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 54807 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 46637 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 40122 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 34084 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
публикации
Эксклюзивы
Партизаны "АТЕШ" обнаружили переброску катеров ЧФ РФ вглубь Севастополя

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Партизаны "АТЕШ" зафиксировали передислокацию противодиверсионных катеров Черноморского флота РФ из Константиновской в Южную бухту Севастополя.

Партизаны "АТЕШ" обнаружили переброску катеров ЧФ РФ вглубь Севастополя

Агенты партизанского движения "АТЕШ" обнаружили передислокацию катеров 102-го отряда спецназначения Черноморского флота РФ с места их постоянного базирования в Константиновской бухте в Южную бухту оккупированного Севастополя. Об этом пишет УНН.

Подробности

Эти суда, принадлежащие к подразделению по борьбе с подводными диверсионными силами, играют ключевую роль в охране Керченского моста и обеспечении безопасности флота. Перемещение техники свидетельствует о попытках российского командования спасти дефицитные плавсредства от вероятных ударов украинских морских дронов и средств воздушного поражения.

Переброска флота под видом плановых работ

По данным подполья, несколько противодиверсионных катеров проекта 21980 "Грачонок" были выведены из уязвимой Константиновской бухты и размещены значительно глубже в акватории города. Официально оккупационная администрация преподносит это перемещение как "плановые работы" или "ремонт", однако фактически речь идет о паническом рассредоточении сил.

Российское командование осознает, что даже специализированная техника, предназначенная для борьбы с диверсантами, не способна гарантировать собственную безопасность на открытых участках во время массированных атак ВСУ.

Признание угрозы и усиление мониторинга за действиями оккупантов

Подобная нервозность захватчиков подтверждает эффективность действий украинских Сил обороны, которые вынуждают врага прятать свои лучшие противодиверсионные средства под прикрытием городской инфраструктуры.

Движение "АТЕШ" продолжает пристально следить за каждым шагом 102-го отряда спецназначения, фиксируя любые изменения в дислокации корабельного состава. Вся собранная оперативная информация относительно новых мест стоянки катеров и графиков их дежурства оперативно передается Силам обороны Украины для планирования дальнейших операций в Крыму.

Партизаны движения АТЕШ разведали скрытые склады Черноморского флота РФ и узел спецсвязи в Новороссийске23.02.26, 08:05 • 3850 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Техника
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Крым
Севастополь