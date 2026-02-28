Партизаны "АТЕШ" обнаружили переброску катеров ЧФ РФ вглубь Севастополя

Агенты партизанского движения "АТЕШ" обнаружили передислокацию катеров 102-го отряда спецназначения Черноморского флота РФ с места их постоянного базирования в Константиновской бухте в Южную бухту оккупированного Севастополя. Об этом пишет УНН.

Подробности

Эти суда, принадлежащие к подразделению по борьбе с подводными диверсионными силами, играют ключевую роль в охране Керченского моста и обеспечении безопасности флота. Перемещение техники свидетельствует о попытках российского командования спасти дефицитные плавсредства от вероятных ударов украинских морских дронов и средств воздушного поражения.

Переброска флота под видом плановых работ

По данным подполья, несколько противодиверсионных катеров проекта 21980 "Грачонок" были выведены из уязвимой Константиновской бухты и размещены значительно глубже в акватории города. Официально оккупационная администрация преподносит это перемещение как "плановые работы" или "ремонт", однако фактически речь идет о паническом рассредоточении сил.

Российское командование осознает, что даже специализированная техника, предназначенная для борьбы с диверсантами, не способна гарантировать собственную безопасность на открытых участках во время массированных атак ВСУ.

Признание угрозы и усиление мониторинга за действиями оккупантов

Подобная нервозность захватчиков подтверждает эффективность действий украинских Сил обороны, которые вынуждают врага прятать свои лучшие противодиверсионные средства под прикрытием городской инфраструктуры.

Движение "АТЕШ" продолжает пристально следить за каждым шагом 102-го отряда спецназначения, фиксируя любые изменения в дислокации корабельного состава. Вся собранная оперативная информация относительно новых мест стоянки катеров и графиков их дежурства оперативно передается Силам обороны Украины для планирования дальнейших операций в Крыму.

Партизаны движения АТЕШ разведали скрытые склады Черноморского флота РФ и узел спецсвязи в Новороссийске