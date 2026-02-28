Партизани "АТЕШ" виявили перекидання катерів чф рф углиб Севастополя

$43.210.03
51.020.06
ukenru
27 лютого, 19:28 • 11340 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 23926 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 28894 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 38652 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 38635 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 40029 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 54782 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 46631 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 40113 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 34078 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.7м/с
86%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість жертв аварії трамвая в Мілані зросла: водій каже, що йому стало поганоPhoto27 лютого, 19:50 • 5256 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 11831 перегляди
Білий дім скликав термінову нараду через використання військових лазерів на кордоні з Мексикою27 лютого, 20:41 • 6870 перегляди
Швеція підтвердила, що дрон, який наблизився до французького авіаносця, був російським27 лютого, 20:44 • 4970 перегляди
Рух "Талібан" оголосив про готовність до діалогу після масованих авіаударів Пакистану по Кабулу та Кандагару27 лютого, 21:30 • 7462 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 11852 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 17402 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 17780 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 22364 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 24099 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Угорщина
Китай
Реклама
УНН Lite
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 9956 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 10697 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 11402 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 27585 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 25204 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
M113
Серіали

Партизани "АТЕШ" виявили перекидання катерів чф рф углиб Севастополя

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Партизани "АТЕШ" зафіксували передислокацію протидиверсійних катерів Чорноморського флоту рф з Костянтинівської до Південної бухти Севастополя.

Партизани "АТЕШ" виявили перекидання катерів чф рф углиб Севастополя

Агенти партизанського руху "АТЕШ" виявили передислокацію катерів 102-го загону спецпризначення Чорноморського флоту рф із місця їхнього постійного базування в Костянтинівській бухті до Південної бухти окупованого Севастополя. Про це пише УНН.

Деталі

Ці судна, що належать до підрозділу боротьби з підводними диверсійними силами, відіграють ключову роль в охороні Керченського мосту та забезпеченні безпеки флоту. Переміщення техніки свідчить про спроби російського командування врятувати дефіцитні плавзасоби від імовірних ударів українських морських дронів та засобів повітряного ураження.

Перекидання флоту під виглядом планових робіт

За даними підпілля, кілька протидиверсійних катерів проєкту 21980 "Грачонок" були виведені з вразливої Костянтинівської бухти та розміщені значно глибше в акваторії міста. Офіційно окупаційна адміністрація подає це переміщення як "планові роботи" або "ремонт", проте фактично йдеться про панічне роззосередження сил.

російське командування усвідомлює, що навіть спеціалізована техніка, призначена для боротьби з диверсантами, не здатна гарантувати власну безпеку на відкритих ділянках під час масованих атак ЗСУ.

Визнання загрози та посилення моніторингу за діями окупантів

Подібна нервозність загарбників підтверджує ефективність дій українських Сил оборони, які змушують ворога ховати свої найкращі протидиверсійні засоби під прикриттям міської інфраструктури.

Рух "АТЕШ" продовжує пильно стежити за кожним кроком 102-го загону спецпризначення, фіксуючи будь-які зміни в дислокації корабельного складу. Уся зібрана оперативна інформація щодо нових місць стоянки катерів та графіків їхнього чергування оперативно передається Силам оборони України для планування подальших операцій у Криму.

Партизани руху АТЕШ розвідали приховані склади Чорноморського флоту рф та вузол спецзв’язку в новоросійську23.02.26, 08:05 • 3850 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвіт
російська пропаганда
Техніка
Війна в Україні
Збройні сили України
Крим
Севастополь