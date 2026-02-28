Партизани "АТЕШ" виявили перекидання катерів чф рф углиб Севастополя

Агенти партизанського руху "АТЕШ" виявили передислокацію катерів 102-го загону спецпризначення Чорноморського флоту рф із місця їхнього постійного базування в Костянтинівській бухті до Південної бухти окупованого Севастополя. Про це пише УНН.

Деталі

Ці судна, що належать до підрозділу боротьби з підводними диверсійними силами, відіграють ключову роль в охороні Керченського мосту та забезпеченні безпеки флоту. Переміщення техніки свідчить про спроби російського командування врятувати дефіцитні плавзасоби від імовірних ударів українських морських дронів та засобів повітряного ураження.

Перекидання флоту під виглядом планових робіт

За даними підпілля, кілька протидиверсійних катерів проєкту 21980 "Грачонок" були виведені з вразливої Костянтинівської бухти та розміщені значно глибше в акваторії міста. Офіційно окупаційна адміністрація подає це переміщення як "планові роботи" або "ремонт", проте фактично йдеться про панічне роззосередження сил.

російське командування усвідомлює, що навіть спеціалізована техніка, призначена для боротьби з диверсантами, не здатна гарантувати власну безпеку на відкритих ділянках під час масованих атак ЗСУ.

Визнання загрози та посилення моніторингу за діями окупантів

Подібна нервозність загарбників підтверджує ефективність дій українських Сил оборони, які змушують ворога ховати свої найкращі протидиверсійні засоби під прикриттям міської інфраструктури.

Рух "АТЕШ" продовжує пильно стежити за кожним кроком 102-го загону спецпризначення, фіксуючи будь-які зміни в дислокації корабельного складу. Уся зібрана оперативна інформація щодо нових місць стоянки катерів та графіків їхнього чергування оперативно передається Силам оборони України для планування подальших операцій у Криму.

