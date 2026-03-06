$43.720.26
5 березня, 23:07
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
російське командування відправляє солдатів замість відпусток рити окопи під Бахмутом – АТЕШ

Київ • УНН

 • 58 перегляди

АТЕШ викрив схему в 24-му мотострілецькому полку рф, де понад 90 солдатів замість відпусток відправили рити окопи під Бахмутом. Командування приховує незаконну експлуатацію військових, погрожуючи переведенням у штурмові підрозділи.

російське командування відправляє солдатів замість відпусток рити окопи під Бахмутом – АТЕШ

Партизанський рух "АТЕШ" викрив злочинну схему в 24-му мотострілецькому полку рф, де військовослужбовців масово позбавляють законного відпочинку. Згідно з даними агентів, за останній рік понад 90 солдатів були офіційно оформлені у відпустку, проте фактично їх відправили в район Бахмута для облаштування та поглиблення оборонних позицій. Про це пише УНН.

Деталі

Ситуація набула розголосу після того, як один із військовослужбовців під час такої "відпустки" підірвався на міні. Командування частини оперативно сфальсифікувало папери, оформивши тяжке поранення як отримане під час "виконання бойового завдання", аби приховати факт незаконної експлуатації солдата.

Партизани "АТЕШ" виявили перекидання катерів чф рф углиб Севастополя28.02.26, 07:40 • 8291 перегляд

Тим, хто намагається скаржитися або розголосити деталі схеми, офіцери відкрито погрожують негайним переведенням у штурмові підрозділи "в один кінець".

Фіксація злочинів партизанським підпіллям

Формально солдати перебували у відпустці, але фактично виконували роботи з облаштування оборонних рубежів у зоні бойових дій

– повідомляє рух "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" наголошують, що подібні випадки фіксуються систематично, а вся інформація про зловживання російського командування вже передана відповідним структурам. Викриття схеми з фіктивними відпустками демонструє реальний стан справ із резервами в армії окупантів та повну відсутність правового захисту навіть для власних солдатів.

Партизани руху "АТЕШ" викрили масштабну схему пограбування цивільних у Горлівці за участю окупаційної влади01.03.26, 07:33 • 7072 перегляди

Степан Гафтко

