російське командування відправляє солдатів замість відпусток рити окопи під Бахмутом – АТЕШ
Київ • УНН
АТЕШ викрив схему в 24-му мотострілецькому полку рф, де понад 90 солдатів замість відпусток відправили рити окопи під Бахмутом. Командування приховує незаконну експлуатацію військових, погрожуючи переведенням у штурмові підрозділи.
Партизанський рух "АТЕШ" викрив злочинну схему в 24-му мотострілецькому полку рф, де військовослужбовців масово позбавляють законного відпочинку. Згідно з даними агентів, за останній рік понад 90 солдатів були офіційно оформлені у відпустку, проте фактично їх відправили в район Бахмута для облаштування та поглиблення оборонних позицій. Про це пише УНН.
Деталі
Ситуація набула розголосу після того, як один із військовослужбовців під час такої "відпустки" підірвався на міні. Командування частини оперативно сфальсифікувало папери, оформивши тяжке поранення як отримане під час "виконання бойового завдання", аби приховати факт незаконної експлуатації солдата.
Тим, хто намагається скаржитися або розголосити деталі схеми, офіцери відкрито погрожують негайним переведенням у штурмові підрозділи "в один кінець".
Фіксація злочинів партизанським підпіллям
Формально солдати перебували у відпустці, але фактично виконували роботи з облаштування оборонних рубежів у зоні бойових дій
Агенти "АТЕШ" наголошують, що подібні випадки фіксуються систематично, а вся інформація про зловживання російського командування вже передана відповідним структурам. Викриття схеми з фіктивними відпустками демонструє реальний стан справ із резервами в армії окупантів та повну відсутність правового захисту навіть для власних солдатів.
