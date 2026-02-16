На закрытии Олимпиады-2026 выступит итальянский диджей Габри Понте
Киев • УНН
Итальянский музыкант Габри Понте станет главным исполнителем церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр 2026 года. Церемония состоится 22 февраля на Arena di Verona.
Олимпийский комитет объявил главного исполнителя церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр 2026 года. Им станет итальянский музыкант, диджей и продюсер Габри Понте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.
Детали
Известно, что церемония закрытия состоится в воскресенье, 22 февраля, на Arena di Verona. Прямой эфир будет транслироваться на канале NBC и платформе Peacock, повторный показ в прайм-тайм начнется в 21:00.
Это будет яркий момент, который объединит спортсменов и зрителей со всего мира в общем праздновании. Среди главных исполнителей вечера — Габри Понте, международная икона танцевальной и электронной музыки, который превратит сцену в настоящий центр энергии и взаимодействия
Габри Понте работает в электронной музыке более 25 лет, имеет мультиплатиновые записи и номинации на премию Grammy.
Офицер ВСУ сделал предложение фристайлистке Екатерине Коцар после ее выхода в финал Олимпийских игр15.02.26, 11:30 • 15388 просмотров
Кроме того, в релизе также отмечается, что выступление будет реализовано в рамках темы "Красота в действии": красота, которая не является статичной, а постоянно в движении, способна преобразовывать звук в эмоцию".
По данным официального сайта артиста, Понте является самым прослушиваемым итальянским диджеем в мире и вторым по популярности итальянским артистом в целом. На Spotify у него более 15 миллионов ежемесячных слушателей, а его творчество вдохновляет как известных исполнителей, так и новое поколение артистов электронной сцены.
Grammy2026: Bad Bunny и новые звезды музыки получили главные награды02.02.26, 21:52 • 4821 просмотр