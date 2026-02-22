США завоевали олимпийское золото по хоккею, победив Канаду в овертайме
Киев • УНН
Сборная США по хоккею выиграла золото на Олимпийских играх в Милане в Кортине, обыграв Канаду со счетом 2:1 в овертайме. Джек Хьюз забил победный гол, обеспечив США третий олимпийский титул.
Соединенные Штаты победили Канаду со счетом 2:1 в овертайме и выиграли золото по хоккею среди мужчин в последний день Олимпийских игр в Милане в Кортине, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Джек Хьюз забил победный гол всего через 1 минуту 41 секунду после начала овертайма.
Это третий олимпийский титул в мужском хоккее для США — и первый со времен "Чуда на льду" в Лейк-Плэсиде в 1980 году.
Нейтральным спортсменам, как из рф и беларуси, разрешили появиться на закрытии Олимпиады-202621.02.26, 10:59 • 6890 просмотров
Добавим
День завершится церемонией закрытия, на которой будет отмечена итальянская музыка и танцы, как классические, так и современные, с участием всемирно известного танцора балета Роберто Болле вместе с популярным итальянским певцом Ахилле Лауро и диджеем Габи Понте.
На закрытии Олимпиады-2026 выступит итальянский диджей Габри Понте16.02.26, 16:21 • 4660 просмотров