США завоевали олимпийское золото по хоккею, победив Канаду в овертайме

Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
13:36 • 13437 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 17952 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 33778 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 43774 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 37182 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 60150 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 61667 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 41080 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 38153 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Дом Дмитрия Разумкова поврежден в результате атаки рф на Киевщину 22 февраляVideo22 февраля, 07:04 • 18640 просмотра
Число раненых во Львове возросло до 24 человек после взрывов 22 февраляPhoto22 февраля, 07:19 • 7674 просмотра
Укрзализныця изменила маршруты поездов после атаки рф на Киевщину 22 февраля22 февраля, 07:37 • 11778 просмотра
Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушенияPhotoVideo12:22 • 13123 просмотра
Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен14:55 • 9768 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 70636 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 80237 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 89593 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 102266 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 140325 просмотра
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 32987 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 35388 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 36171 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 27754 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 30311 просмотра
США завоевали олимпийское золото по хоккею, победив Канаду в овертайме

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Сборная США по хоккею выиграла золото на Олимпийских играх в Милане в Кортине, обыграв Канаду со счетом 2:1 в овертайме. Джек Хьюз забил победный гол, обеспечив США третий олимпийский титул.

США завоевали олимпийское золото по хоккею, победив Канаду в овертайме

Соединенные Штаты победили Канаду со счетом 2:1 в овертайме и выиграли золото по хоккею среди мужчин в последний день Олимпийских игр в Милане в Кортине, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Джек Хьюз забил победный гол всего через 1 минуту 41 секунду после начала овертайма.

Это третий олимпийский титул в мужском хоккее для США — и первый со времен "Чуда на льду" в Лейк-Плэсиде в 1980 году.

Нейтральным спортсменам, как из рф и беларуси, разрешили появиться на закрытии Олимпиады-202621.02.26, 10:59 • 6890 просмотров

Добавим

День завершится церемонией закрытия, на которой будет отмечена итальянская музыка и танцы, как классические, так и современные, с участием всемирно известного танцора балета Роберто Болле вместе с популярным итальянским певцом Ахилле Лауро и диджеем Габи Понте.

На закрытии Олимпиады-2026 выступит итальянский диджей Габри Понте16.02.26, 16:21 • 4660 просмотров

Антонина Туманова

СпортОлимпиада
Музыкант
Золото
Ассошиэйтед Пресс
Милан
Канада
Италия
Соединённые Штаты