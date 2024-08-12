ХХХІІІ Олимпийские игры в Париже официально завершены: Украина показала лучший результат за 12 лет
Киев • УНН
На ХХХІІІ Олимпийских играх в Париже украинские спортсмены завоевали 12 наград: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Это лучший результат Украины по количеству золотых медалей за последние 12 лет.
На Олимпиаде в Париже украинцы завоевали 12 наград: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. По количеству полученных золотых наград Украина показала лучший результат за последние 12 лет. Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.
Детали
На подиум Олимпийских игр-2024 в Париже поднимались:
- (золото) Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова (фехтование на саблях, командное первенство)
- (золото) Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту)
- (золото) Александр Хижняк (бокс, в.к. до 80 кг)
- (серебро) Сергей Кулиш (пулевая стрельба, стрельба из винтовки из трех положений на дистанции 50м)
- (серебро) Илья Ковтун (спортивная гимнастика, параллельные брусья)
- (серебро) Парвиз Насибов (греко-римская борьба, в.к. до 67кг)
- (серебро) Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребля, каноэ-двойка 500м)
- (серебро) Ирина Коляденко (вольная борьба, в.к. до 62кг)
- (бронза) Ольга Харлан (фехтование на саблях, личное первенство)
- (бронза) Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту)
- (бронза) Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота)
- (бронза) Жан Беленюк (греко-римская борьба, в.к. до 87кг)
Благодаря 140 украинским спортсменам сине-желтый флаг гордо развевался в столице Франции и во всем мире.
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