ХХХІІІ Олимпийские игры в Париже официально завершены: Украина показала лучший результат за 12 лет

На Олимпиаде в Париже украинцы завоевали 12 наград: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. По количеству полученных золотых наград Украина показала лучший результат за последние 12 лет. Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.

Детали

На подиум Олимпийских игр-2024 в Париже поднимались:

(золото) Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова (фехтование на саблях, командное первенство)

(золото) Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту)

(золото) Александр Хижняк (бокс, в.к. до 80 кг)

(серебро) Сергей Кулиш (пулевая стрельба, стрельба из винтовки из трех положений на дистанции 50м)

(серебро) Илья Ковтун (спортивная гимнастика, параллельные брусья)

(серебро) Парвиз Насибов (греко-римская борьба, в.к. до 67кг)

(серебро) Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребля, каноэ-двойка 500м)

(серебро) Ирина Коляденко (вольная борьба, в.к. до 62кг)

(бронза) Ольга Харлан (фехтование на саблях, личное первенство)

(бронза) Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту)

(бронза) Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота)

(бронза) Жан Беленюк (греко-римская борьба, в.к. до 87кг)

Благодаря 140 украинским спортсменам сине-желтый флаг гордо развевался в столице Франции и во всем мире.

Україна посіла 22 місце у медальному заліку Олімпіади-2024