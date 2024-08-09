Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 9 августа
Киев • УНН
9 августа украинские олимпийцы выступят в прыжках в воду, художественной гимнастике, гребле, борьбе, брейкинге, современном пятиборье и артистическом плавании. Расписание соревнований охватывает период с 11:00 до 20:30 по киевскому времени.
На Олимпийских играх - 2024 в Париже 9 августа украинские олимпийцы выступят в прыжках в воду, художественной гимнастике, гребле, борьбе, брейкинге, современном пятиборье и артистическом плавании, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.
Детали
"Сегодня, 9 августа, в 14-й день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 7 видах спорта", - сообщили в НОК.
Расписание выступлений по киевскому времени:
Прыжки в воду (вышка 10м)
11:00 - мужчины, квалификация: Алексей Середа
Художественная гимнастика
11:00 - квалификация, 1 часть, группа, многоборье: Диана Баева, Алина Мельник, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Мария Высочанская
12:16 - квалификация, 2 часть, группа, многоборье: Диана Баева, Алина Мельник, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Мария Высочанская
15:30 - финал, личное многоборье: Таисия Онофрийчук, будут разыграны медали
Гребля на байдарках и каноэ
11:30 - женщины, 1/2 финала, каноэ-двойка 500м: Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок
Женская борьба (весовая категория до 62кг)
12:00 - женщины, 1/8 финала: Ирина Коляденко
Вольная борьба (весовая категория до 125кг)
12:00 - мужчины, 1/8 финала: Александр Хоцяновский
Брейкинг
17:00 - женщины, квалификация: Екатерина "Kate" Павленко, Анна "Stefani" Пономаренко
Современное пятиборье
18:00 - мужчины, полуфинал B: Александр Товкай, Владислав Чекан
Артистическое плавание (дуэты)
20:30 - техническая программа: Марина Алексиива, Владислава Алексиива
Україна із десятьма нагородами посідає 15-ту позицію в медальному заліку Олімпіади-20248 августа 2024, 20:40 • 23618 просмотров