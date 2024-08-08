На Олимпийских играх - 2024 в Париже 8 августа украинские олимпийцы выступили в художественной гимнастике, скалолазании, гребле, пятиборье, борьбе и тяжелой атлетике. Об этом сообщили Министерство молодежи и Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Украина с десятью наградами занимает 15-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-2024

Греко-римская борьба

Весовая категория до 67 кг, мужчины, финал: украинец Парвиз Насибов проиграл сопернику из Ирана Саиду Эсмаэли - 5:6 и завоевал серебряную медаль. Весовая категория до 87 кг, схватка за бронзу: украинский борец Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль одолев соперника из Польши Аркадиуша Кулинича - 3:1.

Художественная гимнастика

Личное многоборье, квалификация, 1 часть: Таисия Онофрийчук: обруч (34.250), мяч (35.250).2 часть: Таисия Онофрийчук булавы (33.750), лента (32.500).135.750 в сумме многоборья, 4 место, квалифицировалась в финал в личном многоборье (топ-10).

Скалолазание

Трудность, женщины, 1/2 финала: Евгения Казбекова: трудность (45.1), болдеринг (39.5) в сумме 15 место (84.6), не квалифицировалась в финал (топ-8).

Гребля на байдарках и каноэ

Каноэ-одиночка 200 м женщины, предварительные заезды: Людмила Лузан 4 место (48.42), Анастасия Рыбачок 4 место (47.04), обе квалифицировались в четвертьфинал.четвертьфинал: Людмила Лузан 1 место (47.42), Анастасия Рыбачок 1 место (47.11), обе квалифицировались в полуфинал 10 августа.байдарка-четверка 500 м мужчины, полуфинал: Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семикин, 4 место (1:20.67), квалифицировались в финал А.финал А: Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семикин, 4 место (1:21.01).

Современное пятиборье

Рейтинговый раунд, фехтование, мужчины: Александр Товкай 1 место (245 очков), Владислав Чекан 26 место (200 очков).Рейтинговый раунд, фехтование, женщины: Валерия Пермикина 28 место (200 очков).

Женская борьба

Весовая категория до 57 кг, женщины, 1/8 финала: Алина Грушина-Акобия (Украина) - Ангелина Лысак (Польша) - 16:13.1/4 финала:Грушина-Акобия (Украина) - Хелен Луис Марулис (США) - 4:7.

Вольная борьба

Весовая категория до 86 кг, мужчины, 1/8 финала: Василий Михайлов (Украина) - Майлс Назем Амин (Сан-Марино) - 4:7.

Тяжелая атлетика

Весовая категория до 59 кг, женщины: Камила Конотоп 7 место (227 кг: 104 кг рывок +123 кг толчок), травмировалась во время второй попытки в рывке.

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