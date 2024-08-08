Спасибо за характер и силу: Зеленский отреагировал на победные выступления Насибова и Беленюка на Олимпиаде

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских борцов Парвиза Насибова и Жана Беленюка за "серебро" и "бронзу", которые они получили на Олимпиаде в Париже, передает УНН.

"Греко-римская борьба. Олимпийские игры в Париже. Украинцы завоевывают серебро и бронзу. Парвиз Насибов, Жан Беленюк, гордимся! Спасибо за ваш характер и силу! Такие результаты вдохновляют", - отметил Зеелнський.

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