Спасибо за характер и силу: Зеленский отреагировал на победные выступления Насибова и Беленюка на Олимпиаде
Киев • УНН
Президент Украины выразил благодарность Парвизу Насибову за серебряную и Жану Беленюку за бронзовую медали по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Париже. Зеленский отметил, что такие результаты вдохновляют.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских борцов Парвиза Насибова и Жана Беленюка за "серебро" и "бронзу", которые они получили на Олимпиаде в Париже, передает УНН.
"Греко-римская борьба. Олимпийские игры в Париже. Украинцы завоевывают серебро и бронзу. Парвиз Насибов, Жан Беленюк, гордимся! Спасибо за ваш характер и силу! Такие результаты вдохновляют", - отметил Зеелнський.
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