Станцевал победный гопак на Олимпиаде и снял свои борцовки: Беленюк эффектно намекнул на завершение спортивной карьеры
Киев • УНН
Украинский борец Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в весовой категории до 87 кг. После поединка он станцевал гопак и снял борцовки, что означает завершение его спортивной карьеры.
После бронзового поединка на Олимпиаде украинский борец Жан Беленюк станцевал победный гопак, передает УНН.
После этого Беленюк снял свои борцовки - это означает, что он завершает свою спортивную карьеру.
Ранее
Украинский борец Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в весовой категории до 87 кг. Это третья олимпийская награда спортсмена после серебра 2016 года и золота 2020 года.
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