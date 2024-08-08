Станцевал победный гопак на Олимпиаде и снял свои борцовки: Беленюк эффектно намекнул на завершение спортивной карьеры

После бронзового поединка на Олимпиаде украинский борец Жан Беленюк станцевал победный гопак, передает УНН.

После этого Беленюк снял свои борцовки - это означает, что он завершает свою спортивную карьеру.

Ранее

Украинский борец Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в весовой категории до 87 кг. Это третья олимпийская награда спортсмена после серебра 2016 года и золота 2020 года.