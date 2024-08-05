На Олимпийских играх - 2024 в Париже 5 августа украинцы выступят в стрельбе, прыжках в воду, легкой атлетике, гимнастике, борьбе и гребле. Накануне сборная завоевала 3 медали в легкой атлетике, заняв 17-е место в медальном зачете. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Детали

«Сегодня, 5 августа, в десятый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 6 видах спорта», - сообщили в НОК.

Расписание выступлений по киевскому времени:

Пулевая стрельба (скорострельный пистолет 25 м), будут разыграны медали

10:30 - мужчины, финал: Павел Коростылев

Прыжки в воду (вышка 10 м)

11:00 - женщины, квалификация: София Лыскун

Легкая атлетика

11:50 - женщины, утешительные забеги, 400 м с барьерами: Анна Рыжикова, Виктория Ткачук

12:20 - мужчины, утешительные забеги, 400 м: Александр Погорелко

Спортивная гимнастика, будут разыграны медали

12:45 - мужчины, параллельные брусья, финал: Илья Ковтун, Олег Верняев

Борьба (весовая категория до 68 кг)

16:00 - женщины, 1/8 финала: Татьяна Сова-Рижко

Гребной слалом (каяк-кросс)

16:30 - женщины, 1/4 финала: Виктория Ус

Итоги соревновательного дня 4 августа

В девятый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины соревновались в 7 видах спорта. Украинцы завоевали три медали - «золото» и две «бронзы» в легкой атлетике.

Легкая атлетика

Украина в третий раз в своей истории получила двойной подиум на Олимпийских играх: Ярослава Магучих стала чемпионкой с результатом 2 м, опередив по попыткам австралийку Николу Олислагерс.

Бронза у Ирины Геращенко, которая также по попыткам опередила еще четырех спортсменок, которые, как и она, остановились на высоте 1.95 м. Украинка разделила третье место с другой представительницей Австралии Элеанор Паттерсон, с которой у нее были идентичные показатели.

Метатель молота Михаил Кохан с результатом 79.39 м завоевал бронзу.

Ирина Климец, показав результат 66,95 м, завершила выступления на 26-м месте в метании молота.

В беге на 400 м с барьерами Анна Рыжикова финишировала четвертой с результатом 55,13 с в своем квалификационном забеге и будет иметь шанс побороться за выход в полуфинал через утешительный раунд.

На этой же стадии продолжит борьбу еще одна представительница Украины в этом же виде - Виктория Ткачук, которая в своем квалификационном забеге стала восьмой (58,10 с).

Александр Погорелко занял 6-е место в своем квалификационном забеге на 400 м с результатом 45,71 с и будет иметь шанс побороться за выход в полуфинал через утешительный раунд.

Стендовая стрельба (скит)

Ирина Маловичко показала 24-й результат в квалификации и не смогла выйти в финал.

Пулевая стрельба (скорострельный пистолет 25 м)

Павел Коростылев с третьим результатом (587-17x) вышел в финал. На восьмом месте, в двух шагах от топ-6, который продолжит борьбу за награды, остановился еще один представитель Украины Максим Городинец (584-14x).

Велоспорт (шоссе)

Юлия Бирюкова финишировала 67-й в групповой гонке.

Спортивная гимнастика

Назар Чепурной и Игорь Радивилов заняли 6-е и 8-е места соответственно в финале опорного прыжка.

Гребной слалом (каяк-кросс)

Виктория Ус, показав второй результат в своем заезде, вышла в 1/4 финала.

Бокс (весовая категория 80 кг)

Александр Хижняк победил в полуфинале двукратного Олимпийского чемпиона кубинца Арлена Лопеса Кардона раздельным решением судей (3:2) и будет боксировать за «золото» Олимпиады.

«В медальном зачете, с шестью наградами (2 золота, 1 серебро, 3 бронзы), Украина занимает 17-ю позицию», - сообщили в НОК.