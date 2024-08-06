6 августа украинцы выступят в гребле, скалолазании, борьбе и легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже. 5 августа Илья Ковтун получил серебро в спортивной гимнастике на параллельных брусьях.
На Олимпийских играх - 2024 в Париже 6 августа украинцы выступят в гребле, скалолазании, борьбе и легкой атлетике. В медальном зачете Украина занимает 18-ю позицию. Об этом сообщили в НОК Украины, пишет УНН.
Детали
"Сегодня, 6 августа, в 11-й день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 4 видах спорта", - сообщили в НОК.
Гребля на байдарках и каноэ
10:30 - мужчины, предварительные заезды, байдарка-четверка 500 м: Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семикин
12:00 - женщины, предварительные заезды, каноэ-двойка 500 м: Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок
12:30 - мужчины, предварительные заезды, байдарка-двойка 500 м: Олег Кухарик, Игорь Трунов
Скалолазание
11:00 - женщины, 1/2 финала, болдеринг: Евгения Казбекова
14:00 - мужчины, квалификация, скорость: Ярослав Ткач
Борьба (весовая категория до 50 кг)
12:00 - женщины, 1/8 финала: Оксана Ливач
Легкая атлетика
12:50 - мужчины, квалификация, метание копья: Артур Фельфнер
21:07 - женщины, 1/2 финала, 400 м с барьерами: Анна Рыжикова
В десятый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины соревновались в 6 видах спорта. Илья Ковтун пополнил медальную копилку Украины одной медалью - серебром.
Спортивная гимнастика
Илья Ковтун впервые в карьере взошел на олимпийский пьедестал, став серебряным призером в упражнениях на параллельных брусьях (его оценка 15.500).
Олег Верняев в этом финале стал восьмым (13.300).
Пулевая стрельба (скорострельный пистолет 25 м)
Павел Коростылев занял пятое место в финале.
Прыжки в воду (вышка 10 м)
София Лыскун показала 25-й результат (253.10) и не смогла квалифицироваться в полуфинал, куда выходило 18 спортсменов.
Легкая атлетика
В беге на 400 м с барьерами Анна Рыжикова финишировала второй с результатом 54,95 с в своем утешительном забеге и пробилась в полуфинал. Виктория Ткачук, которая в своем утешительном забеге стала седьмой (59,40 с), прекратила борьбу.
Александр Погорелко не квалифицировался в полуфинал, заняв третье место в своем утешительном забеге на 400 м с результатом 45,59 с.
Борьба (весовая категория до 68 кг)
Татьяна Сова-Рижко в 1/8 финала проиграла представительнице Индии Ниша Ниша - 4:6, и не получив шанс на утешительный поединок из-за последующего поражения соперницы, завершила свои выступления на Играх.
Гребной слалом (каяк-кросс)
Единственная представительница Украины в гребном слаломе Виктория Ус в последней из трех дисциплин - каяк-кроссе остановилась на стадии четвертьфинала, заняв в своем заезде третье место.
"В медальном зачете, с семью наградами (2 золота, 2 серебра, 3 бронзы), Украина занимает 18-ю позицию", - сообщили в НОК.