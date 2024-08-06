На Олимпийских играх - 2024 в Париже 6 августа украинцы выступят в гребле, скалолазании, борьбе и легкой атлетике. В медальном зачете Украина занимает 18-ю позицию. Об этом сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 6 августа, в 11-й день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 4 видах спорта", - сообщили в НОК.

Расписание выступлений по киевскому времени:

Гребля на байдарках и каноэ

10:30 - мужчины, предварительные заезды, байдарка-четверка 500 м: Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семикин

12:00 - женщины, предварительные заезды, каноэ-двойка 500 м: Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок

12:30 - мужчины, предварительные заезды, байдарка-двойка 500 м: Олег Кухарик, Игорь Трунов

Скалолазание

11:00 - женщины, 1/2 финала, болдеринг: Евгения Казбекова

14:00 - мужчины, квалификация, скорость: Ярослав Ткач

Борьба (весовая категория до 50 кг)

12:00 - женщины, 1/8 финала: Оксана Ливач

Легкая атлетика

12:50 - мужчины, квалификация, метание копья: Артур Фельфнер

21:07 - женщины, 1/2 финала, 400 м с барьерами: Анна Рыжикова

Итоги соревновательного дня 5 августа

В десятый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины соревновались в 6 видах спорта. Илья Ковтун пополнил медальную копилку Украины одной медалью - серебром.

Спортивная гимнастика

Илья Ковтун впервые в карьере взошел на олимпийский пьедестал, став серебряным призером в упражнениях на параллельных брусьях (его оценка 15.500).

Олег Верняев в этом финале стал восьмым (13.300).

Пулевая стрельба (скорострельный пистолет 25 м)

Павел Коростылев занял пятое место в финале.

Прыжки в воду (вышка 10 м)

София Лыскун показала 25-й результат (253.10) и не смогла квалифицироваться в полуфинал, куда выходило 18 спортсменов.

Легкая атлетика

В беге на 400 м с барьерами Анна Рыжикова финишировала второй с результатом 54,95 с в своем утешительном забеге и пробилась в полуфинал. Виктория Ткачук, которая в своем утешительном забеге стала седьмой (59,40 с), прекратила борьбу.

Александр Погорелко не квалифицировался в полуфинал, заняв третье место в своем утешительном забеге на 400 м с результатом 45,59 с.

Борьба (весовая категория до 68 кг)

Татьяна Сова-Рижко в 1/8 финала проиграла представительнице Индии Ниша Ниша - 4:6, и не получив шанс на утешительный поединок из-за последующего поражения соперницы, завершила свои выступления на Играх.

Гребной слалом (каяк-кросс)

Единственная представительница Украины в гребном слаломе Виктория Ус в последней из трех дисциплин - каяк-кроссе остановилась на стадии четвертьфинала, заняв в своем заезде третье место.

"В медальном зачете, с семью наградами (2 золота, 2 серебра, 3 бронзы), Украина занимает 18-ю позицию", - сообщили в НОК.