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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 7 августа

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 7 августа

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 05:56  •  1743 просмотра

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7 августа украинские олимпийцы выступят в легкой атлетике, гребле, борьбе, прыжках в воду и боксе. Медали разыграют в смешанной эстафете по спортивной ходьбе, женской борьбе и боксе.

На Олимпийских играх - 2024 в Париже 7 августа украинские олимпийцы выступят в 6 видах спорта, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 7 августа, в 12-й день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 6 видах спорта", - сообщили в НОК.

Расписание выступлений по киевскому времени:

Легкая атлетика

08:30 - смешанная эстафета, спортивная ходьба: Иван Банзерук, Людмила Оляновская, будут разыграны медали

11:05 - мужчины, прыжки в высоту: Владислав Лавский, Олег Дорощук, Андрей Проценко

Гребля на байдарках и каноэ

10:30 - женщины, предварительные заезды, байдарка-одиночка 500м: Мария Повх

12:40 - мужчины, предварительные заезды, каноэ-одиночка 1000м: Павел Алтухов

Греко-римская борьба

12:00 - мужчины, до 67кг, 1/8 финала: Парвиз Насибов

12:00 - мужчины, до 87кг, 1/8 финала: Жан Беленюк

Женская борьба, будут разыграны медали

12:00 - женщины, до 50кг, утешительная схватка: Оксана Ливач

Прыжки в воду (трамплин 3м)

16:00 - женщины, квалификация: Виктория Кесарь

Бокс (весовая категория 80кг), будут разыграны медали

23:51 - мужчины, финал: Александр Хижняк

Олімпійські ігри. День 11: результати виступів українців за 6 серпня6 августа 2024, 19:20 • 18783 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спортОлимпиада
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