Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 7 августа
Киев • УНН
7 августа украинские олимпийцы выступят в легкой атлетике, гребле, борьбе, прыжках в воду и боксе. Медали разыграют в смешанной эстафете по спортивной ходьбе, женской борьбе и боксе.
На Олимпийских играх - 2024 в Париже 7 августа украинские олимпийцы выступят в 6 видах спорта, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.
Детали
"Сегодня, 7 августа, в 12-й день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 6 видах спорта", - сообщили в НОК.
Расписание выступлений по киевскому времени:
Легкая атлетика
08:30 - смешанная эстафета, спортивная ходьба: Иван Банзерук, Людмила Оляновская, будут разыграны медали
11:05 - мужчины, прыжки в высоту: Владислав Лавский, Олег Дорощук, Андрей Проценко
Гребля на байдарках и каноэ
10:30 - женщины, предварительные заезды, байдарка-одиночка 500м: Мария Повх
12:40 - мужчины, предварительные заезды, каноэ-одиночка 1000м: Павел Алтухов
Греко-римская борьба
12:00 - мужчины, до 67кг, 1/8 финала: Парвиз Насибов
12:00 - мужчины, до 87кг, 1/8 финала: Жан Беленюк
Женская борьба, будут разыграны медали
12:00 - женщины, до 50кг, утешительная схватка: Оксана Ливач
Прыжки в воду (трамплин 3м)
16:00 - женщины, квалификация: Виктория Кесарь
Бокс (весовая категория 80кг), будут разыграны медали
23:51 - мужчины, финал: Александр Хижняк
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