Украина занимает 17-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-2024

В двенадцатый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины соревновались в шести видах спорта. Боксер Александр Хижняк завоевал третье "золото", сообщает в четверг Национальный Олимпийский комитет (НОК) Украины в телеграм-канале, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в медальном зачете, с тремя золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми наградами, Украина снова занимает 17-ю позицию.

Бокс (весовая категория 80 кг): Александр Хижняк стал Олимпийским чемпионом, победив в финальном бою действующего чемпиона мира Нурбека Оралбая из Казахстана (3:2)

Греко-римская борьба: Парвиз Насибов вышел в финал в весовой категории до 67 кг. В 1/8 он одержал победу над сербом Мате Немесом (3:2), в 1/4 над Амантуром Исмаиловым из Кыргызстана (7:6). В 1/2 одержал верх над действующим вице-чемпионом мира Хасратом Джафаровым из Азербайджана за счет преимущества последнего технического балла (*3:3). Жан Беленюк, одолев в первой схватке китайца Цянь Хайтао (7:1), а во второй - Нурсултана Турсинова из Казахстана (7:3), уступил в полуфинале иранцу Алирезу Мохмадипиани (3:3*), и будет бороться за бронзу в весовой категории до 87 кг.

Женская борьба: Оксана Ливач в схватке за бронзу в весовой категории до 50 кг уступила действующей чемпионке мира и Олимпийской чемпионке Токио-2020 Юи Сусаки из Японии (0:10)

Легкая атлетика: представители спортивной ходьбы Иван Банзерук и Людмила Оляновская заняли 17-е место в смешанной эстафете - дисциплине, которая дебютировала в программе Олимпийских игр. Олег Дорощук, показав результат 2.24 м, вышел в финал прыжков в высоту. Владислав Лавский, который остановился на высоте 2.15, и Андрей Проценко, который не смог из трех попыток взять стартовые 2.15, завершили выступления на Играх-2024

Гребля на байдарках и каноэ: Мария Повх провела два заезда в байдарке-одиночке на 500м. Финишировав четвертой в предварительном раунде, украинка не смогла напрямую выйти в полуфинал, но сделали это благодаря третьей позиции в 1/4. Павел Алтухов в каноэ-одиночке на 1000м, финишировав пятым в своем предыдущем заезде, квалифицировался в 1/4, где стал третьим и остановился в шаге от 1/2, таким образом завершив выступления на Олимпиаде

Прыжки в воду (трамплин 3м): Виктория Кесар на 27-м месте завершила соревнования в квалификации и не смогла выйти в полуфинал, где будет выступать Топ-18.

Сообщается, что 8 августа украинцы выйдут на страт в 8 видах спорта.

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