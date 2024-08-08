Зеленский поздравил Хижняка с золотом Олимпиады в Париже с золотом Олимпиады в Париже
Киев • УНН
Боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Париже. Президент Зеленский поздравил спортсмена, поблагодарив за силу и уверенность, и призвал поддерживать всех украинских олимпийцев.
Зеленский поздравил Хижняка с золотой медалью на Олимпиаде в Париже
"Еще одна золотая медаль на Олимпиаде в Париже - для Украины. Боксер Александр Хижняк завоевал первое место". Президент Владимир Зеленский поздравил спортсмена с важной победой, выразив благодарность за силу, уверенность и невероятный успех, передает УНН.
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"Спасибо за силу, за уверенность, за эту важную победу!" - сказал Зеленский.
Президент также подчеркнул важность поддержки украинских спортсменов и призвал болеть за Украину и украинцев во всех соревнованиях.
"Продолжаем поддерживать всех наших спортсменов. Болеем за Украину, болеем за украинцев!" - добавил Зеленский.
Эта победа стала еще одним ярким свидетельством мастерства и непоколебимого духа украинских спортсменов на международной арене.
Олександр Хижняк виборов золото в боксі на Олімпіаді-20247 августа 2024, 21:24 • 3951 просмотр