Зеленский поздравил Хижняка с золотом Олимпиады в Париже с золотом Олимпиады в Париже

Зеленский поздравил Хижняка с золотой медалью на Олимпиаде в Париже

"Еще одна золотая медаль на Олимпиаде в Париже - для Украины. Боксер Александр Хижняк завоевал первое место". Президент Владимир Зеленский поздравил спортсмена с важной победой, выразив благодарность за силу, уверенность и невероятный успех, передает УНН.

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"Спасибо за силу, за уверенность, за эту важную победу!" - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул важность поддержки украинских спортсменов и призвал болеть за Украину и украинцев во всех соревнованиях.

"Продолжаем поддерживать всех наших спортсменов. Болеем за Украину, болеем за украинцев!" - добавил Зеленский.

Эта победа стала еще одним ярким свидетельством мастерства и непоколебимого духа украинских спортсменов на международной арене.

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