Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 10 августа
Киев • УНН
Украинские спортсмены выступят в 8 видах спорта на Олимпиаде в Париже 10 августа. Соревнования включают прыжки в воду, греблю, борьбу, художественную гимнастику, брейкинг и другие дисциплины.
На Олимпийских играх - 2024 в Париже 10 августа украинские олимпийцы выступят в прыжках в воду, гребле, вольной борьбе, современном пятиборье, художественной гимнастике, брейкинге, легкой атлетике, синхронном плавании, женской борьбе. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.
Сегодня, 10 августа, в 15-й день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 8 видах спорта,
Расписание выступлений по киевскому времени:
Прыжки в воду (вышка 10м)
11:00 - мужчины, 1/2 финала: Алексей Середа
Гребля на байдарках и каноэ
12:00 - женщины, 1/2 финала, байдарка-одиночка 500м: Мария Повх
12:40 - женщины, 1/2 финала, каноэ-одиночка 200м: Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок
Вольная борьба
12:00 - мужчины, в.к. до 125кг, утешительная схватка: Александр Хоцяновский
12:00 - мужчины, в.к. до 97кг, 1/8 финала: Мурази Мчедлидзе
Современное пятиборье
14:30 - женщины, полуфинал: Валерия Пермыкина
Художественная гимнастика
15:00 - группа, многоборье, финал: Диана Баева, Алина Мельник, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Мария Высочанская
Брейкинг
17:17 - мужчины, квалификация: Олег "Kuzya" Кузнецов
Легкая атлетика
20:00 - мужчины, прыжки в высоту, финал: Олег Дорощук
Синхронное плавание (дуэты)
20:30 - произвольная программа: Марина Алексиива, Владислава Алексиива
Женская борьба (весовая категория до 62кг)
21:00 - женщины, финал: Ирина Коляденко
Украина с одиннадцатью наградами занимает 15-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-20249 августа 2024, 20:47 • 26267 просмотров