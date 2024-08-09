Украина с одиннадцатью наградами занимает 15-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-2024

На Олимпийских играх - 2024 в Париже 9 августа украинские олимпийцы выступили в прыжках в воду, художественной гимнастике, гребле, борьбе, брейкинге, современном пятиборье и артистическом плавании, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Украина с одиннадцатью медалями занимает 15-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-2024.

Гребля на байдарках и каноэ

Каноэ-двойка 500 м женщины, 1/2 финала: Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок 3 место (1:55.62), квалифицировались в финал А.

Финал: Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок завоевали серебро (1:54.30).

Прыжки в воду

Вышка 10 м, мужчины, квалификация: Алексей Середа 5 место (479.45), квалифицировался в полуфинал.

Художественная гимнастика

Групповые упражнения, многоборье, квалификация, 1 часть, 5 обручей: Диана Баева, Алина Мельник, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Мария Высочанская 3 место (35.450). Групповые упражнения, многоборье, квалификация, 2 часть, 3 ленты + 2 мяча: Диана Баева, Алина Мельник, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Мария Высочанская 3 место (33.500).

В сумме 68.950 балла, квалифицировались в финал (топ-8) 10 августа. Личное многоборье, финал: Таисия Онофрийчук 9 место 128.400 балла: обруч -30.400, мяч -30.900, булавы - 34.150, лента -32.950.

Женская борьба

Весовая категория до 62 кг, 1/8 финала: Ирина Коляденко (Украина) - Орхон Пуревдорджийн (Монголия) - 8:7.1/4 финала:Ирина Коляденко (Украина) - Биляна Дудова (Болгария) - 7:3.1/2 финала: Ирина Коляденко (Украина) - Айсулуу Тинибекова (Кыргызстан) - 9:2

Вольная борьба

Весовая категория до 125 кг, 1/8 финала: Александр Хоцяновский (Украина) - Гено Петриашвили (Грузия) - 0:11.

Брейкинг

Женщины, квалификация, группа D: Катерина "Kate" Павленко 1 место, 4 раунда (35 голосов), прошла в четвертьфинал, Анна "Stefani" Пономаренко 3 место, 4 раунда (30 голосов), не прошла в четвертьфинал.1/4 финала: Екатерина "Kate" Павленко (Украина) - 671 (Китай) - 0: 3, 7 : 20 по голосам.

Современное пятиборье

Мужчины, полуфинал B: Александр Товкай 17 место (1222 очков), Владислав Чекан 11 место (1486 очков), оба не квалифицировались в финал.

Артистическое плавание

Дуэты, техническая программа: Марина Алексиива, Владислава Алексиива 5 место (260.4600).

За два дня до завершения ОИ в Париже-2024 у сборной Украины 11 медалей: 3 золотые, 4 серебряные, 4 бронзовые и 15 место в медальном зачете.

Летние Олимпийские будут продолжаться по 11 августа.

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