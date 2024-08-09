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Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 06:30  •  24481 просмотра

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Обзор матчей второго тура Украинской премьер-лиги. Анализ статистики команд, интересные факты об игроках и тренерах, а также коэффициенты букмекеров на результаты встреч.

Второй тур Украинской премьер лиги стартует уже сегодня матчами между "Левым берегом" против "Ворсклы" и "Вересом" против "Динамо" и продолжится вплоть до понедельника, где заключительный матч тура проведут "ЛНЗ" и "Александрия". УНН решил рассказать, с каким настроением подходят команды к поединкам, кто фаворит букмекеров и где смотреть матчи УПЛ.  

"Левый берег" - "Ворскла"

Второй тур сезона УПЛ выпало открывать столичному "Левому берегу" и полтавской "Ворскле". Стартовый свисток прозвучит в 15:30 на стадионе "Арена Левый берег" в столице. 

Обе команды стартовали с поражений в чемпионате Украины, хотя в матче против "ЛНЗ, "Левый берег" мог взять исторические баллы, однако пропустили на третьем добавленном арбитром время, уступив - 1:0. 

Зато "Ворскла" была беспощадно разбита "Шахтером" (5:0) на своем поле, почти не сумев создать по-настоящему опасного момента у ворот "горняков". 

Также отметим, что команды еще ни разу не пересекались в своей истории, из-за чего матч станет в чем-то историческим. 

Факты

После разгрома в матче против "Шахтера", "Ворскла" потерпела 20-е разгромное поражение на  своем поле. 

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Сергей Долганский - многолетний капитан "Ворсклы", а ныне главный тренер полтавчан. При нем команда потерпела 10-е поражение в УПЛ в 14-ти играх.

Благодаря дебюту в УПЛ, "Левый берег" стал 50-м клубом за всю историю чемпионатов Украины.

Игроки "Ворсклы" Игорь Пердута и Александр Скляр проводят уже 14-й сезон в УПЛ. 

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Игорь Пердута и Александр Скляр 

"Левый Берег" проведет 1-й домашний матч в УПЛ.

"Ворскла" на полях соперников не побеждает в УПЛ на протяжении 5-ти игр: ничья и 4 поражения. В предыдущих 3-х гостевых матчах УПЛ "бело-зеленые" очков не набирали.

100-й матч в УПЛ могут провести полузащитники "Ворсклы" Артем Челядин и Андрей Бацула. 

Букмекеры не отдают предпочтение ни одной из команд. На "Левый берег" можно поставить с коэффициентом 2.8, а на победу "Ворсклы" - 2.6. На ничью - 3.4. 

"Верес" - "Динамо" 

Заключительный матч пятницы проведут в Ривне "Верес" и киевское "Динамо". У ривненчан было больше времени подготовиться к матчу, ведь "Динамо" во вторник сыграло с шотландским "Рейнджерсом" в рамках квалификации Лиги Чемпионов. 

Киевляне имели прекрасную возможность обеспечить себе преимущество перед ответным матчем в Глазго, однако пропустили в конце матча - 1:1. 

"Динамо" первый тур УПЛ против "Александрии" пропустило из-за участия в Лиге Чемпионов, зато "Верес" встречался с еще одним дебютантом УПЛ - львовскими "Карпатами", сыграв в сухую ничью. 

Уже по традиции третий сезон подряд в первом матче первого тура команды не смогли отличиться. 

За свою историю команды пересекались 19 раз, в которых "Верес" победил лишь однажды. Произошло это в 2018 году, когда ровенский коллектив обыграл киевлян со счетом 3:1 на "Арене Львов". Тогда Станислав Кулиш, Сергей Симинин, который на 72-ой минуте был удален с поля и Руслан Степанюк, который до сих пор выступает за "Верес", принесли команде историческую победу. 

В остальных матчах, включая кубок Украины и товарищеские игры, киевляне одержали 14 побед. Еще по два матча были завершены ничьей - два в кубке и два в чемпионате. Самый результативный матч - 7:0 в пользу "Динамо" в чемпионате Украины в далеком 1995 году. 

Факты 

В матче против "Карпат" "Вересу" удалось прервать серию пропусков в УПЛ, которая длилась  8 игр, в которых команда пропустила 13 голов. В прошлом сезоне эта серия началась в апреле. Также она стала одной из самых длинных с пропуском голов в истории выступлений ровенского клуба на элитном уровне.

Беспроигрышная домашняя серия "Вереса" в УПЛ длится 5 игр: по 2 победы и 3 ничьи.

Букмекеры отдают уверенную победу "Динамо" - 1.4 коэффициент. На "Верес" коэффициент составляет 8.7, а на ничью - 4.95. 

"Черноморец" - "Заря" 

Второй день игрового тура стартует в субботу в 15:30 поединком одесского "Черноморца" и луганской "Зари". В первом туре "Черноморец" минимально уступил "Кривбассу" (1:0), а "Заря" вырвала на последних минутах матча победу у "Ингульца", который вернулся в высший дивизион. 

Команды встречались 72 раза, учитывая чемпионат и кубок СССР. За годы независимости команды в УПЛ сыграли 39 игр, в которых "Заря" одержала 16 побед, а "Черноморец" на одну меньше - 15. Еще в 8 матчах была зафиксирована ничья. 

В 2007 году "Черноморец" переиграл "Зарю" со счетом - 4:0, что является самой разгромной победой одесситов. 

В 2017 уже "Заря" переиграла "Черноморец" с разгромным счетом - 5:0. 

Разница мячей - 53:45 в пользу "Зари". 

Факты

"Черноморец" в прошлом туре проиграл 200-й выездной матч в истории Чемпионата Украины (также 5-й подряд выездной матч в рамках УПЛ, а их безголевая выездная серия увеличилась до 450 минут). 

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич в матче против "Кривбасса" провел 40-й гостевой матч во главе одесситов (после возвращения).

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Александр Бабич 

В прошлом туре игрок "Зари" Роман Вантух провел 100-ый матч в УПЛ. 

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Роман Вантух 

Букмекеры отдают предпочтение "Заре", на которую можно поставить с коэффициентом 2. На победу "Черноморца" букмекеры дают 3.8, а на ничью - 3.65.

"Колос" - "Ингулец" 

Заключительный поединок субботы проведут ковалевский "Колос" и петровский "Ингулец". Матч на стадионе "Колос" в Ковалевке Киевской области начнется в 18:00. Как уже отмечалось, "Ингулец" проиграл "Заре" в прошлом туре, а ковалевцы сыграли в результативную ничью с "Оболонью" - 2:2. 

Всего команды встречались 16 раз, в которых 4 раза победил "Колос" и 5 раз "Ингулец". Еще в 7 матчах была зафиксирована ничья. В рамках УПЛ команды пересекались 6 раз: 2 победы "Колоса", одна "Ингульца" и 3 ничьи. 

"Ингулец" побеждал "Колос" два раза с разгромным счетом - дважды по 4:0. 

Факты 

Одним из главных героев "Колоса" в матче против "Оболони" стал защитник Андрей Цуриков, который дважды отличился в воротах "пивоваров". Свой первый дубль в УПЛ Цуриков оформил в 216-й игре в элитном дивизионе. Тем самым Андрей повторил рекорд среди самых поздних дублей, который почти три года принадлежал бывшему динамовцу Сергею Сидорчуку.

В Киеве для Цурикова состоялось еще одно историческое событие: первый гол Андрея в ворота "Оболони" стал для него юбилейным, 20-м, в УПЛ. Кроме того, Цуриков стал автором 10-го дубля "Колоса". 

Кроме того, Цуриков проводит уже свой 14-й сезон в УПЛ. 

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Андрей Цуриков 

Также футболисты "Колоса" впервые в 2024 году сыграли в гостях вничью. До этого, с декабря 2023 года, команда либо проигрывала, либо побеждала в играх, проведенных в гостях. 

В прошлом туре "Ингулец" пропустил 100-й гол в УПЛ. 

В этом матче букмекеры отдают предпочтение "Колосу" - коэффициент 2.05. На победу "Ингульца" - 3.8, а на ничью 3.5.

"Оболонь" - "Рух" 

Первый матч воскресенья в рамках УПЛ проведут столичная "Оболонь" и винниковский "Рух" на "Оболонь-Арене" в 13:00. В прошлом матче "Оболонь" сыграла в боевую ничью с "Колосом" - 2:2, а "Рух" пропускал первый тур из-за Олимпиады в Париже, ведь большинство игроков команды представляли сборную Украины. 

Команды встречались лишь 8 раз, из которых 6 раз в Первой лиге. В высшем дивизионе команды провели лишь две игры, в которых было зафиксировано две ничьи - 2:2 и 0:0. 

Всего соперники имеют по две победы друг над другом, а остальные 6 матчей завершились вничью. 

Факты 

В прошедшем матче полузащитник киевлян Олег Слободян забил первый гол в высшем дивизионе. Для этого ему понадобилось 18 игр. 

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Олег Слободян

Букмекеры отдают предпочтение "Руху", на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.3. На победу "Оболони" - 3.4, а на ничью - 3.25. 

"Карпаты" - "Кривбасс" 

Еще один матч воскресенья состоится на стадионе "Украина", где местные "Карпаты" будут противостоять криворожскому "Кривбассу". Матч начнется в 15:30. Как уже отмечалось, в прошлом туре "Карпаты" "скатали" с "Вересом" в нулевую ничью, а "Кривбасс" минимально победил "Черноморец" - 1:0. 

В новейшей истории "Карпат" и "Кривбасса" команды пересекались лишь однажды в товарищеском матче в прошлом году. Тогда сильнее оказались львовяне - 1:0. 

Справка 

Львовские "Карпаты" были основаны в 1963 году, однако в июле 2021 года клуб был расформирован. В 2020 году во Львове был создан еще один клуб с аналогичным названием. 

С 18 июля 2024 года "Карпаты" стали правопреемником расформированных "Карпат". 18 июля 2024 года Спортивный Арбитражный суд в Лозанне прислал свое решение по делу CAS 2023/A/9809, которым подтвердил предыдущее решение ФИФА по иску бывшего игрока ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты" Кристобаля Маркеса Креспо, в частности, что ФК "Карпаты" является спортивным правопреемником ООО "КПФ Карпаты". 

Криворожский "Кривбасс" был основан в 1959 году и расформирован в 2013 году. В 2020 году Президент Украины Владимир Зеленский официально поручил криворожскому политикуму вернуть в профессиональный футбол "Кривбасс". 20 августа 2020 года другой криворожский клуб, выступавший во Второй лиге, "Горняк", официально сменил название на "Кривбасс". 

Если учитывать эти факты, то в целом команды сыграли 45 матчей, учитывая еще чемпионаты СССР. Последний раз еще до расформирования обеих команд, они сыграли в 2013 году - 3:2 в пользу "Кривбасса". 

Всего же в высшем дивизионе команды пересекались 36 раз, в которых 20 побед одержали "Карпаты", 9 побед - "Кривбасс" и еще в 9 матчах была зафиксирована ничья. Разница голов - 63:41 в пользу "Карпат". 

"Карпаты" однажды победили "Кривбасс" со счетом 6:0, что является самой большой победой львовян. Самые крупные победы "Кривбасса" над "Карпатами" - 3:0 и 5:2. 

Факты

В прошлом туре главный коуч "Кривбасса" Юрий Вернидуб провел 280 матч во главе разных клубов УПЛ. В Украине Вернидуб работал с Металлургом в статусе и.о., луганской "Зарей" и "Кривбассом". 

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Юрий Вернидуб

Также в прошлом туре игрок "Кривбасса" Егор Твердохлеб стал автором первого гола нового сезона УПЛ, забив в ворота "Черноморца". 

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Егор Твердохлеб

В прошлом туре нападающий "Кривбасса" Артур Микитишин отметился двумя курьезными моментами. Сначала, пробивая по воротам "Черноморца", форвард попал в клубный автобус одесситов. Во втором моменте Микитишин снова пробил выше, попав в табло, сломав кусок экрана. 

@upl_tv Коли влучність - твоє друге імʼя🎯 #футбол #футболукраїни #упл #україна #кривбас #кривийріг #футбольчик #футбольныйтикток #прикол #гумор #тіктокукраїна #тіктокукраїнською #врек #рек #топтикток ♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral - WZ Beat

Правый защитник "Карпат" Павел Полегенько в прошлом туре дебютировал уже в 8-й для себя команде на уровне элитного дивизиона. До этого Полегенько выступал за "Говерлу", "Зирку", "Мариуполь", "Десну", "Ингулец", "Львов" и "Зарю". 

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Павел Полегенько

Также в прошлом туре полузащитник "Карпат" Ян Костенко получил первое удаление в новом сезоне УПЛ. 

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Ян Костенко

В стартовом матче сезона состоялся солидный юбилей: Владислав Лупашко ("Карпаты") стал 300-м главным тренером в элитном дивизионе за всю историю Чемпионатов Украины.

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Владислав Лупашко

Букмекеры отдают предпочтение "Кривбассу" - 2.2. Несколько ниже коэффициент на победу "Карпат" - 3.4. На ничью тоже дают - 3.4.

"Шахтер" - "Полесье" 

Заключительный поединок воскресенья проведут донецкий "Шахтер" и житомирский "Полесье". Дончане подходят к поединку в приподнятом настроении, благодаря победе в прошлом туре над "Ворсклой" на выезде - 5:0. Зато житомирянам необходимо реабилитироваться перед болельщиками за поражения от "Олимпии" - 2:0 и 2:1, в результате чего команда вылетела из Лиги конференций. 

В рамках Премьер-лиги, команды пересекались лишь дважды - в прошлом сезоне. В 15 туре сезона 2023/2024 были зафиксированы "сухие нули", а в заключительном туре УПЛ, который уже ничего не решал для "горняков", ведь они обеспечили себе титул, "Шахтер" уступил житомирянам - 2:0. 

Факты 

В прошлом туре "Шахтер" одержал 15-ю разгромную победу в УПЛ над Ворсклой, в том числе первую со счетом 5:0.

Также в прошлом туре защитник дончан Николай Матвиенко оформил первый дубль в новом сезоне УПЛ и стал автором 210-го дубля "Шахтера" в чемпионатах. 

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Николай Матвиенко

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич провел 30-й матч во главе "горняков". 

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Марино Пушич

Среди футболистов, которые вышли на поле в первом туре сезона-2024/25, полузащитник и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко стал автором уникального для себя достижения. Степаненко проводит уже свой 19-й сезон в УПЛ. 

По этому показателю Степаненко догнал Руслана Ротаня и Вячеслава Чечера, с которыми теперь разделяет 5-7 места в "сезонном" рейтинге.

Возглавляет этот рейтинг многолетний вратарь "Динамо", а ныне главный тренер киевлян -  Александр Шовковский, который принимал участие в 24-х сезонах.

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Тарас Степаненко

Кроме того, донецкий клуб впервые, начиная с 2017 года, стартовал с крупным счетом на старте чемпионата Украины. Тогда команда еще Паулу Фонсеки также разгромила в первом матче "Ворсклу" на ее поле. Правда, немного скромнее - 3:0. 

Букмекеры отдают уверенную победу "Шахтеру" - 1.3. На "Полесье" можно поставить с коэффициентом 10.5. На то, что в матче будет зафиксирована ничья можно поставить с коэффициентом - 5.5.

"ЛНЗ" - "Александрия" 

Заключительный матч тура проведут в понедельник черкасский "ЛНЗ" и "Александрия" из одноименного города в Кировоградской области. В первом туре "ЛНЗ" минимально на последних секундах переиграл дебютанта УПЛ "Левый берег" - 1:0. 

Александрийцы же свой матч против киевского "Динамо" пропустили из-за участия "бело-синих" в еврокубках. 

В Премьер-лиге команды пересекались дважды. Однажды была зафиксирована нулевая ничья, а во втором "ЛНЗ" минимально переиграл "Александрию" - 2:1.

Факты

Главный тренер "ЛНЗ" Андрес Карраско стал шестым испанским тренером в истории Чемпионата Украины и лишь вторым, кому удалось стартовать с победы.

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Андрес Карраско

"ЛНЗ" увеличило клубные рекордные серии в УПЛ: победную - до 4-х матчей и безничейную - до 8-ми: 6 побед и 2 поражения. 

Букмекеры в этом противостоянии отдают предпочтение хозяевам - 2.4. На победу гостей ставят с коэффициентом - 3.3, а на то, что в матче будет ничья - 3.2. 

Таблица чемпионата после первого тура

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Все матчи можно будет посмотреть на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Павел Башинский

Павел Башинский

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Данные спутника NASA подтвердили пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под Липецком

Данные спутника NASA подтвердили пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под Липецком

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Ночная атака дронов на Киевщину: без пострадавших, обломки упали за пределами населенных пунктов

Ночная атака дронов на Киевщину: без пострадавших, обломки упали за пределами населенных пунктов

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Сумщина: россияне ночью и утром обстреляли 8 общин. За сутки из-за ударов рф двое погибших, 6 раненых

Сумщина: россияне ночью и утром обстреляли 8 общин. За сутки из-за ударов рф двое погибших, 6 раненых

  •  19084 просмотра
В Харьковской области за ночь войска рф обстреляли четыре района: 5 пострадавших

В Харьковской области за ночь войска рф обстреляли четыре района: 5 пострадавших

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политика

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
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Данные спутника NASA подтвердили пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под Липецком

Данные спутника NASA подтвердили пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под Липецком

  •  1063 просмотра
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
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Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

  •  109672 просмотра
ЕС призвала Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию нового президента

ЕС призвала Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию нового президента

  •  104024 просмотра

Война

В липецкой области рф после массированной ночной атаки БПЛА отменили все развлекательные мероприятия

В липецкой области рф после массированной ночной атаки БПЛА отменили все развлекательные мероприятия

  •  44 просмотра
Данные спутника NASA подтвердили пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под Липецком

Данные спутника NASA подтвердили пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под Липецком

  •  1063 просмотра
Ночная атака дронов на Киевщину: без пострадавших, обломки упали за пределами населенных пунктов

Ночная атака дронов на Киевщину: без пострадавших, обломки упали за пределами населенных пунктов

  •  12347 просмотра
Сумщина: россияне ночью и утром обстреляли 8 общин. За сутки из-за ударов рф двое погибших, 6 раненых

Сумщина: россияне ночью и утром обстреляли 8 общин. За сутки из-за ударов рф двое погибших, 6 раненых

  •  19084 просмотра
В Харьковской области за ночь войска рф обстреляли четыре района: 5 пострадавших

В Харьковской области за ночь войска рф обстреляли четыре района: 5 пострадавших

  •  23041 просмотра

политика

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
Эксклюзив

  •  1028 просмотра
Данные спутника NASA подтвердили пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под Липецком

Данные спутника NASA подтвердили пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под Липецком

  •  1063 просмотра
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
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  •  12411 просмотра
Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

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ЕС призвала Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию нового президента

ЕС призвала Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию нового президента

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Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

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Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

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30 июля 2024, 08:31  •  137252 просмотра

Экономика

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
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Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

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В Киеве частично ограничат движение на Северном мосту до 15 октября

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