Украинские спортсмены выступят в 7 видах спорта на Олимпиаде в Париже 4 августа. Накануне женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала первое золото Игр.
На Олимпийских играх - 2024 в Париже 4 августа украинцы выступят в пулевой стрельбе, стендовой стрельбе, легкой атлетике, велоспорте, спортивной гимнастике, гребном слаломе и боксе, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.
Детали
«Сегодня, 4 августа, в девятый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 7 видах спорта», - сообщили в НОК.
Расписание выступлений по киевскому времени:
Пулевая стрельба (скорострельный пистолет 25м)
10:00 - мужчины, квалификация, 1 этап: Максим Городинец, Павел Коростылев
14:00 - мужчины, квалификация, 2 этап: Максим Городинец, Павел Коростылев
Стендовая стрельба (скит)
10:30 - женщины, квалификация: Ирина Маловичко
Легкая атлетика (будут разыграны медали)
12:45 - женщины, квалификация, метание молота: Ирина Климец
13:35 - женщины, квалификация, 400м с барьерами: Анна Рыжикова, Виктория Ткачук
20:55 - женщины, финал, прыжки в высоту: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко
21:30 - мужчины, финал, метание молота: Михаил Кохан
Велоспорт (шоссе)
15:00 - женщины, групповая гонка: Юлия Бирюкова
Спортивная гимнастика (будут разыграны медали)
17:24 - мужчины, опорный прыжок, финал: Игорь Радивилов, Назар Чепурной
Гребной слалом (каяк-кросс)
17:45 - женщины, раунд на выбывание, 1/8 финала: Виктория Ус
Бокс (весовая категория 80кг) - будут разыграны медали
18:22 - мужчины, 1/2 финала: Александр Хижня
В восьмой день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины соревновались в 7 видах спорта. Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова завоевали первое «золото» Олимпиады в Париже для Украины
Стендовая стрельба (скит)
Ирина Маловичко завершила первый соревновательный день, в котором состоялось 3/5 раундов, на 22 позиции
Велоспорт
Анатолий Будяк финишировал 66-м в групповых шоссейных гонках на Олимпиаде в Париже
Плавание (1500м вольный стиль)
Михаил Романчук снялся с квалификации на дистанции 1500 метров вольным стилем из-за болезни. Его выступление на Играх-2024 досрочно завершено
Фехтование (сабля, командные)
Золото завоевали Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова.
Спортивная гимнастика
Илья Ковтун стал четвертым в финале вольных упражнений на Олимпиаде в Париже
Олег Верняев занял пятую строчку в финале в упражнениях на лошади
Гребной слалом (каяк-кросс)
Виктория Ус напрямую прошла в следующий этап Игр - в раунды на выбывание (1/8 финала), став второй в своем заплыве
Легкая атлетика
Марина Бех-Романчук становится 11 в финале тройного прыжка на Олимпиаде-2024.
В медальном зачете, с тремя наградами (1 золото, 1 серебро, 1 бронзу) Украина занимает 28 позицию.
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях здобула "золото" на Олімпійських іграх-2024 у Парижі3 августа 2024, 18:57 • 100766 просмотров