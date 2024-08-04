На Олимпийских играх - 2024 в Париже 4 августа украинцы выступят в пулевой стрельбе, стендовой стрельбе, легкой атлетике, велоспорте, спортивной гимнастике, гребном слаломе и боксе, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

Детали

«Сегодня, 4 августа, в девятый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 7 видах спорта», - сообщили в НОК.

Расписание выступлений по киевскому времени:

Пулевая стрельба (скорострельный пистолет 25м)

10:00 - мужчины, квалификация, 1 этап: Максим Городинец, Павел Коростылев

14:00 - мужчины, квалификация, 2 этап: Максим Городинец, Павел Коростылев

Стендовая стрельба (скит)

10:30 - женщины, квалификация: Ирина Маловичко

Легкая атлетика (будут разыграны медали)

12:45 - женщины, квалификация, метание молота: Ирина Климец

13:35 - женщины, квалификация, 400м с барьерами: Анна Рыжикова, Виктория Ткачук

20:55 - женщины, финал, прыжки в высоту: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко

21:30 - мужчины, финал, метание молота: Михаил Кохан

Велоспорт (шоссе)

15:00 - женщины, групповая гонка: Юлия Бирюкова

Спортивная гимнастика (будут разыграны медали)

17:24 - мужчины, опорный прыжок, финал: Игорь Радивилов, Назар Чепурной

Гребной слалом (каяк-кросс)

17:45 - женщины, раунд на выбывание, 1/8 финала: Виктория Ус

Бокс (весовая категория 80кг) - будут разыграны медали

18:22 - мужчины, 1/2 финала: Александр Хижня

Итоги соревновательного дня 3 августа

В восьмой день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины соревновались в 7 видах спорта. Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова завоевали первое «золото» Олимпиады в Париже для Украины

Стендовая стрельба (скит)

Ирина Маловичко завершила первый соревновательный день, в котором состоялось 3/5 раундов, на 22 позиции

Велоспорт

Анатолий Будяк финишировал 66-м в групповых шоссейных гонках на Олимпиаде в Париже

Плавание (1500м вольный стиль)

Михаил Романчук снялся с квалификации на дистанции 1500 метров вольным стилем из-за болезни. Его выступление на Играх-2024 досрочно завершено

Фехтование (сабля, командные)

Золото завоевали Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова.

Спортивная гимнастика

Илья Ковтун стал четвертым в финале вольных упражнений на Олимпиаде в Париже

Олег Верняев занял пятую строчку в финале в упражнениях на лошади

Гребной слалом (каяк-кросс)

Виктория Ус напрямую прошла в следующий этап Игр - в раунды на выбывание (1/8 финала), став второй в своем заплыве

Легкая атлетика

Марина Бех-Романчук становится 11 в финале тройного прыжка на Олимпиаде-2024.

В медальном зачете, с тремя наградами (1 золото, 1 серебро, 1 бронзу) Украина занимает 28 позицию.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях здобула "золото" на Олімпійських іграх-2024 у Парижі