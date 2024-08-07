Украина с семью наградами занимает 18-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-2024

В одиннадцатый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины соревновались в 4 видах спорта, сообщает в телеграм-канале Национальный Олимпийский комитет (НОК) Украины в ночь на среду, 7 августа, передает УНН.

Детали

Подчеркивается, что в медальном зачете, с семью наградами (2 "золота", 2 "серебра", 3 "бронзы"), Украина занимает 18-ю позицию.

По итогам соревновательного дня наши спортсмены показали такие результаты.

Гребля на байдарках и каноэ: Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок показали второй результат в своем предыдущем заезде в каноэ-двойке на 500м и напрямую вышли в ½.

Экипаж байдарки-четверки на 500м в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семикина провел два заезда. Финишировав четвертыми в предварительном раунде, украинцы не смогли напрямую выйти в полуфинал, но сделали это благодаря пятой позиции в ¼.

Олег Кухарик и Игорь Трунов в байдарке-двойке на 500м, ни с первой попытки через предварительный раунд (третье место в заезде), ни со второй - через четвертьфинал (шестое место в заезде) не смогли квалифицироваться в полуфинал Олимпиады-2024.

Скалолазание: Евгения Казбекова на 14-м месте с результатом 39.5 очков закончила первую часть полуфинала - болдеринг. Вторая часть (трудность) состоится в четверг, 8 августа. Ярослав Ткач с седьмым результатом прошел в плей-офф, где преодолел трассу за 5.17 секунды и уступил с разницей 0,01 французу Басса Мавему. Для выхода в четвертьфинал по лучшему времени среди проигравших в своей паре, этого тоже оказалось мало.

Борьба (весовая категория до 50 кг): Оксана Ливач одолела в стартовой схватке Актенге Кеунимжаеву из Узбекистана (10:0), но уступила в 1/4 будущей финалистке Винеш Пхогат из Индии (5:7), а значит, в среду, 7 августа, продолжит борьбу в утешительной сетке.

Легкая атлетика: Артур Фельфнер показал 15-й результат в квалификации метания копья (81.84м) и не смог отобраться в финал Игр-2024; Анна Рыжикова показала седьмое время в полуфинале 400м с барьерами (55.65 сек) и завершила выступления на Олимпиаде-2024.

Сообщается, что 7 августа украинцы выйдут на старт в 6 видах спорта.

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