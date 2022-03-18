Українська журналістка Вікторія Рощина, ймовірно, потрапила у полон російських окупантів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Журналістка Вікторія Рощина, яка знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни, ймовірно затримана ФСБ рф. Нині про її місцеперебування нічого невідомо, передає УНН із посиланням на Громадське.
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Як пише видання, 11 березня був оприлюднений текст, у якому Рощина розповідає про те, як живе тимчасово окупований Енергодар.
У ці дні журналістка готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Вона планувала поїхати аж до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається у місті, яке понад два тижні щодня обстрілюють російські війська.
11 березня ввечері Вікторія Рощина, ймовірно, була в дорозі із Запоріжжя в Маріуполь і мала поганий зв'язок. Відомо було тільки те, що з Енергодара на той час вона вже виїхала.
12 березня ЗМІ не змогло вийти з Вікторією на зв'язок. Як стало відомо від свідків, яких не називають з міркувань безпеки, на той момент журналістка перебувала в тимчасово окупованому Бердянську.
16 березня ЗМІ дізналося, що напередодні (ймовірно 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ рф. Нині про її місцеперебування нічого невідомо.
"Дві доби ми докладали всіх зусиль, аби звільнити журналістку в непублічний спосіб. Але це виявилось безрезультатним. Тому закликаємо українську та міжнародну спільноту долучитись інформаційно та діями до звільнення журналістки hromadske Вікторії Рощиної", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Станом на 13 березня Фонд "Справедливість для журналістів" (JFJ) задокументував щонайменше 35 атак на журналістів в Україні від початку Росією повномасштабної війни.