Украинская журналистка Виктория Рощина, вероятно, попала в плен российских оккупантов - СМИ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Журналистка Виктория Рощина, которая снимала видео и писала статьи из горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны, вероятно задержана ФСБ рф. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно, передает УНН со ссылкой на Громадське.

Детали

Как пишет издание, 11 марта был обнародован текст, в котором Рощина рассказывает о том, как живет временно оккупированный Энергодар.

В эти дни журналистка готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Она планировала поехать вплоть до Мариуполя, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходит в городе, который более двух недель ежедневно обстреливают российские войска.

11 марта вечером Виктория Рощина, вероятно, была в пути из Запорожья в Мариуполь и имела плохую связь. Известно было только то, что из Энергодара к тому времени она уже уехала.

12 марта СМИ не смогло выйти с Викторией на связь. Как стало известно от свидетелей, которых не называют из соображений безопасности, на тот момент журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске.

16 марта СМИ узнало, что накануне (вероятно 15 марта) Викторию Рощину задержала ФСБ рф. Сейчас о ее местопребывании ничего неизвестно.

"Двое суток мы прилагали все усилия, чтобы освободить журналистку непубличным образом. Но это оказалось безрезультатным. Поэтому призываем украинское и международное сообщество присоединиться информационно и действиями к освобождению журналистки hromadske Виктории Рощиной", - говорится в сообщении.

Добавим

По состоянию на 13 марта Фонд "Справедливость для журналистов" (JFJ) задокументировал по меньшей мере 35 атак на журналистов в Украине с начала Россией полномасштабной войны.

Украинские Национальные Новости

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