Украинская журналистка Виктория Рощина умерла в российском заключении - нардеп
Киев • УНН
Виктория Рощина умерла во время этапирования из таганрога в москву. Журналистку взяли в заложники в августе 2023 года, о ее смерти сообщили отцу.
В россии в заключении умерла украинская журналистка Виктория Рощина. Оккупанты заявили, что это произошло в процессе этапирования из таганрога в москву. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в Telegram, передает УНН.
"Отцу украинской журналистики Виктории Рощиной Владимиру поступило сообщение о смерти дочери. По официальной информации от российских властей это произошло в процессе этапирования из Таганрога в Москву", - сообщил Юрчишин.
Нардеп сообщил, что пообщался с отцом журналюги.
"Кроме выражения соболезнований пообещал что сделаем все возможное чтобы убийцы его дочери понесли заслуженное наказание", - добавил Юрчишин.
Он напомнил, что талантливую журналистку россияне взяли заложницей в августе 2023 года.
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Позже Юрчишин удалил свой пост о смерти Рощиной. Впоследствии появился другой пост, что информацию следует верифицировать.
Однако и этот пост был удалён.