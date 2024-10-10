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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская журналистка Виктория Рощина умерла в российском заключении - нардеп

Украинская журналистка Виктория Рощина умерла в российском заключении - нардеп

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 13:08  •  1306 просмотра

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Виктория Рощина умерла во время этапирования из таганрога в москву. Журналистку взяли в заложники в августе 2023 года, о ее смерти сообщили отцу.

В россии в заключении умерла украинская журналистка Виктория Рощина. Оккупанты заявили, что это произошло в процессе этапирования из таганрога в москву. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в Telegram, передает УНН.

"Отцу украинской журналистики Виктории Рощиной Владимиру поступило сообщение о смерти дочери. По официальной информации от российских властей это произошло в процессе этапирования из Таганрога в Москву", - сообщил Юрчишин.

Нардеп сообщил, что пообщался с отцом журналюги.

"Кроме выражения соболезнований пообещал что сделаем все возможное чтобы убийцы его дочери понесли заслуженное наказание", - добавил Юрчишин.

Он напомнил, что талантливую журналистку россияне взяли заложницей в августе 2023 года. 

Журналистка Виктория Рощина исчезла на временно оккупированной территории.5 октября 2023, 00:40 • 665328 просмотров

Добавим

Позже Юрчишин удалил свой пост о смерти Рощиной. Впоследствии появился другой пост, что информацию следует верифицировать.

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Однако и этот пост был удалён.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война