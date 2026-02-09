"Ее считали шумной, поэтому прилетало нормально": новые свидетельства об издевательствах над журналисткой Викторией Рощиной в российском СИЗО

Бывший пленный рассказал об условиях содержания украинской журналистки Виктории Рощиной в СИЗО Таганрога. Свидетельства указывают на системное моральное и физическое давление, которое она переживала в российском плену. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, бывший военнопленный с позывным "Бритва", находившийся в соседней камере, рассказал об обращении с Викторией Рощиной. По его словам, журналистку регулярно наказывали за то, что она "плохо себя вела" и была "шумной".

Рощиной прилетало нормально. По мнению россиян, она себя плохо вела, была шумной. Им надо было, чтобы все тихонько сидели и не открывали рта. А она просила то психолога, то книги поменять. Постоянно просилась к оперативным сотрудникам – рассказал “Бритва”.

По его словам, во время одного из таких эпизодов у журналистки случился нервный срыв.

У девушки начинается истерика. И они орут на нее: "Иди в камеру! Не трепи нервы!" И она в камеру заходит. Слышим крики. И она, я так понял, сорвала пластиковый плафон и порезала себе вены. Но не сильно, кожу только попортила. Прибежали медики – вспоминает он.

Добавим

Викторию Рощину незаконно взяли в плен летом 2023 года на оккупированной части Запорожской области. Она умерла 19 сентября 2024 года в СИЗО №3 города Кизел Пермского края РФ. Она стала первой украинской журналисткой, погибшей в российском плену.

С такими условиями смерть могла наступить раньше. Вика – первая украинская журналистка, которую убил российский плен. И пока международные партнеры медлят, российская тюрьма продолжает убивать. Прямо сейчас, по данным ИМИ, 26 медийщиков находятся в заключении. Как пример, журналистка Ирина Данилович не слышит на одно ухо, жалуется на сильные головные боли и не получает лечения. Вместо этого женщине криком включают русскую музыку, от чего она страдает еще больше - подчеркнул народный депутат.

Юрчишин также призвал международные организации использовать имеющиеся рычаги влияния, чтобы давить на Россию и способствовать возвращению украинских журналистов домой.

Вместо нормального ухода – давление и пытки. Вместо психолога – карцер. Российская тюрьма убивает. Одно из заседаний ВСК по вопросам расследования преступлений России против журналистов мы обязательно посвятим Виктории Рощиной и фактам ее убийства. Международные организации имеют возможность и рычаги не ждать очередных плохих новостей, а действовать уже сейчас. Давить на Россию и помогать возвращать украинских журналистов домой - добавил нардеп.

Напомним

8 августа в Киеве состоялось прощание с украинской журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену. На теле погибшей обнаружены многочисленные признаки пыток, а Офис Генпрокурора объявил подозрение начальнику СИЗО №2 в Таганроге.