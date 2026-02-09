“Її вважали шумною, тож прилітало нормально”: нові свідчення про знущання над журналісткою Вікторією Рощиною у російському СІЗО

$43.050.09
Ексклюзив
16:18 • 1032 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 3386 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 17796 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 33241 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 37289 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 54310 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 52565 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42230 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40522 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 27073 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
Популярнi новини
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 32950 перегляди
Атака рф на Волинь: мер Нововолинська повідомив про удар ворога по підстанції, понад 80 тис. споживачів без світла9 лютого, 06:57 • 7320 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця9 лютого, 09:47 • 21080 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 14159 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo13:13 • 12526 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 3834 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 14241 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 58522 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 79918 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 96594 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Шевченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дмитро Михайленко
Актуальні місця
Україна
Сумська область
Франція
Сполучені Штати Америки
Італія
УНН Lite
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 858 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 1804 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 33007 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 37518 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 50726 перегляди
“Її вважали шумною, тож прилітало нормально”: нові свідчення про знущання над журналісткою Вікторією Рощиною у російському СІЗО

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Колишній полонений розповів про моральний і фізичний тиск на Вікторію Рощину в СІЗО таганрога. Журналістка померла 19 вересня 2024 року в російському полоні.

“Її вважали шумною, тож прилітало нормально”: нові свідчення про знущання над журналісткою Вікторією Рощиною у російському СІЗО

Колишній полонений розповів про умови утримання української журналістки Вікторії Рощиної в СІЗО таганрога. Свідчення вказують на системний моральний і фізичний тиск, який вона переживала в російській неволі. Про  це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, колишній військовополонений із позивним "Бритва", який перебував у сусідній камері, розповів про поводження з Вікторією Рощиною. За його словами, журналістку регулярно карали за те, що вона "погано вела себе" і була "шумною".

Рощиній прилітало нормально. На думку росіян, вона себе погано вела, була шумною. Їм треба було, щоб всі тихесенько сиділи і не відкривали рота. А вона просила то психолога, то книги поміняти. Постійно просилась до оперативних співробітників 

– розповів “Бритва”.

За його словами, під час одного з таких епізодів у журналістки стався нервовий зрив.

У дівчини починається істерика. І вони оруть на неї: "Іди в камеру! Не тріпай нерви!" І вона в камеру заходить. Чуємо крики. І вона, я так зрозумів, зірвала пластиковий плафон і порізала собі вени. Але не сильно, шкіру тільки попсувала. Поприбігали медики 

– згадує він.

Додамо

Вікторію Рощину незаконно взяли в полон влітку 2023 року на окупованій частині Запорізької області. Вона померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста кізел пермського краю рф. Вона стала першою українською журналісткою, яка загинула в російському полоні.

З такими умовами смерть могла настати раніше. Віка – перша українська журналістка, яку вбив російський полон. І допоки міжнародні партнери зволікають, російська тюрма продовжує вбивати. Прямо зараз, за даними ІМІ, 26 медійників знаходяться в ув’язненні. Як приклад, журналістка Ірина Данилович не чує на одне вухо, скаржиться на сильні головні болі та не отримує лікування. Натомість жінці криком вмикають російську музику, від чого вона страждає ще більше 

- наголосив народний депутат.  

Юрчишин, також, закликав міжнародні організації використовувати наявні важелі впливу, щоб тиснути на росію та сприяти поверненню українських журналістів додому.

Замість нормального догляду – тиск та тортури. Замість психолога – карцер. Російська тюрма вбиває. Одне з засідань ТСК з питань розслідування злочинів Росії проти журналістів ми обов’язково присвятимо Вікторії Рощиній та фактам її вбивства. Міжнародні організації мають можливість і важелі не чекати на чергові погані новини, а діяти вже зараз. Тиснути на Росію та допомагати повертати українських журналістів додому 

- додав нардеп.

Нагадаємо

8 серпня у Києві відбулося прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні. На тілі загиблої виявлено численні ознаки катування, а Офіс Генпрокурора оголосив підозру начальнику СІЗО №2 у таганрозі.

Алла Кіосак

