“Її вважали шумною, тож прилітало нормально”: нові свідчення про знущання над журналісткою Вікторією Рощиною у російському СІЗО
Київ • УНН
Колишній полонений розповів про моральний і фізичний тиск на Вікторію Рощину в СІЗО таганрога. Журналістка померла 19 вересня 2024 року в російському полоні.
Колишній полонений розповів про умови утримання української журналістки Вікторії Рощиної в СІЗО таганрога. Свідчення вказують на системний моральний і фізичний тиск, який вона переживала в російській неволі. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає УНН.
Деталі
За попередньою інформацією, колишній військовополонений із позивним "Бритва", який перебував у сусідній камері, розповів про поводження з Вікторією Рощиною. За його словами, журналістку регулярно карали за те, що вона "погано вела себе" і була "шумною".
Рощиній прилітало нормально. На думку росіян, вона себе погано вела, була шумною. Їм треба було, щоб всі тихесенько сиділи і не відкривали рота. А вона просила то психолога, то книги поміняти. Постійно просилась до оперативних співробітників
За його словами, під час одного з таких епізодів у журналістки стався нервовий зрив.
У дівчини починається істерика. І вони оруть на неї: "Іди в камеру! Не тріпай нерви!" І вона в камеру заходить. Чуємо крики. І вона, я так зрозумів, зірвала пластиковий плафон і порізала собі вени. Але не сильно, шкіру тільки попсувала. Поприбігали медики
Додамо
Вікторію Рощину незаконно взяли в полон влітку 2023 року на окупованій частині Запорізької області. Вона померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста кізел пермського краю рф. Вона стала першою українською журналісткою, яка загинула в російському полоні.
З такими умовами смерть могла настати раніше. Віка – перша українська журналістка, яку вбив російський полон. І допоки міжнародні партнери зволікають, російська тюрма продовжує вбивати. Прямо зараз, за даними ІМІ, 26 медійників знаходяться в ув’язненні. Як приклад, журналістка Ірина Данилович не чує на одне вухо, скаржиться на сильні головні болі та не отримує лікування. Натомість жінці криком вмикають російську музику, від чого вона страждає ще більше
Юрчишин, також, закликав міжнародні організації використовувати наявні важелі впливу, щоб тиснути на росію та сприяти поверненню українських журналістів додому.
Замість нормального догляду – тиск та тортури. Замість психолога – карцер. Російська тюрма вбиває. Одне з засідань ТСК з питань розслідування злочинів Росії проти журналістів ми обов’язково присвятимо Вікторії Рощиній та фактам її вбивства. Міжнародні організації мають можливість і важелі не чекати на чергові погані новини, а діяти вже зараз. Тиснути на Росію та допомагати повертати українських журналістів додому
Нагадаємо
8 серпня у Києві відбулося прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні. На тілі загиблої виявлено численні ознаки катування, а Офіс Генпрокурора оголосив підозру начальнику СІЗО №2 у таганрозі.