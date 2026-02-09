“Її вважали шумною, тож прилітало нормально”: нові свідчення про знущання над журналісткою Вікторією Рощиною у російському СІЗО

Колишній полонений розповів про умови утримання української журналістки Вікторії Рощиної в СІЗО таганрога. Свідчення вказують на системний моральний і фізичний тиск, який вона переживала в російській неволі. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, колишній військовополонений із позивним "Бритва", який перебував у сусідній камері, розповів про поводження з Вікторією Рощиною. За його словами, журналістку регулярно карали за те, що вона "погано вела себе" і була "шумною".

Рощиній прилітало нормально. На думку росіян, вона себе погано вела, була шумною. Їм треба було, щоб всі тихесенько сиділи і не відкривали рота. А вона просила то психолога, то книги поміняти. Постійно просилась до оперативних співробітників – розповів “Бритва”.

За його словами, під час одного з таких епізодів у журналістки стався нервовий зрив.

У дівчини починається істерика. І вони оруть на неї: "Іди в камеру! Не тріпай нерви!" І вона в камеру заходить. Чуємо крики. І вона, я так зрозумів, зірвала пластиковий плафон і порізала собі вени. Але не сильно, шкіру тільки попсувала. Поприбігали медики – згадує він.

Додамо

Вікторію Рощину незаконно взяли в полон влітку 2023 року на окупованій частині Запорізької області. Вона померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста кізел пермського краю рф. Вона стала першою українською журналісткою, яка загинула в російському полоні.

З такими умовами смерть могла настати раніше. Віка – перша українська журналістка, яку вбив російський полон. І допоки міжнародні партнери зволікають, російська тюрма продовжує вбивати. Прямо зараз, за даними ІМІ, 26 медійників знаходяться в ув’язненні. Як приклад, журналістка Ірина Данилович не чує на одне вухо, скаржиться на сильні головні болі та не отримує лікування. Натомість жінці криком вмикають російську музику, від чого вона страждає ще більше - наголосив народний депутат.

Юрчишин, також, закликав міжнародні організації використовувати наявні важелі впливу, щоб тиснути на росію та сприяти поверненню українських журналістів додому.

Замість нормального догляду – тиск та тортури. Замість психолога – карцер. Російська тюрма вбиває. Одне з засідань ТСК з питань розслідування злочинів Росії проти журналістів ми обов’язково присвятимо Вікторії Рощиній та фактам її вбивства. Міжнародні організації мають можливість і важелі не чекати на чергові погані новини, а діяти вже зараз. Тиснути на Росію та допомагати повертати українських журналістів додому - додав нардеп.

Нагадаємо

8 серпня у Києві відбулося прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні. На тілі загиблої виявлено численні ознаки катування, а Офіс Генпрокурора оголосив підозру начальнику СІЗО №2 у таганрозі.