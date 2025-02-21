Китай підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів з рф про припинення війни в Україні

На саміті G20 у Південній Африці Китай висловив підтримку ініціативі президента США Дональда Трампа щодо переговорів із рф про припинення війни в Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Водночас союзники Вашингтона консолідувалися навколо президента України Володимира Зеленського, засуджуючи можливе виключення Києва з процесу мирного врегулювання.

З моменту вступу на посаду Трамп докорінно змінив підхід США до конфлікту, відмовившись від попередньої стратегії ізоляції агресора. Він провів телефонні переговори з президентом терористичної країни та ініціював зустрічі між високопосадовцями США та рф, в яких Україна не брала участі. Напередодні саміту американський лідер різко висловився про Зеленського, назвавши його "диктатором", що спричинило хвилю підтримки українського президента з боку країн G20, зокрема Австралії, Німеччини та Великої Британії.

Глава МЗС Китаю Ван І заявив, що Пекін підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, включаючи домовленості між США та рф.

Трамп назвав Зеленського "диктатором": як реагують європейські лідери