Китай підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів з рф про припинення війни в Україні
Київ • УНН
На саміті G20 Китай підтримав пропозицію Трампа вести переговори з агресором щодо війни в Україні без участі Києва. Союзники США виступили проти такого формату та консолідувалися навколо Зеленського.
На саміті G20 у Південній Африці Китай висловив підтримку ініціативі президента США Дональда Трампа щодо переговорів із рф про припинення війни в Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Водночас союзники Вашингтона консолідувалися навколо президента України Володимира Зеленського, засуджуючи можливе виключення Києва з процесу мирного врегулювання.
З моменту вступу на посаду Трамп докорінно змінив підхід США до конфлікту, відмовившись від попередньої стратегії ізоляції агресора. Він провів телефонні переговори з президентом терористичної країни та ініціював зустрічі між високопосадовцями США та рф, в яких Україна не брала участі. Напередодні саміту американський лідер різко висловився про Зеленського, назвавши його "диктатором", що спричинило хвилю підтримки українського президента з боку країн G20, зокрема Австралії, Німеччини та Великої Британії.
Глава МЗС Китаю Ван І заявив, що Пекін підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, включаючи домовленості між США та рф.
Трамп назвав Зеленського "диктатором": як реагують європейські лідери19.02.25, 22:19 • 141311 переглядiв