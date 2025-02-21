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Китай поддержал инициативу Трампа по переговорам с рф о прекращении войны в Украине

Китай поддержал инициативу Трампа по переговорам с рф о прекращении войны в Украине

Киев  •  УНН

 • 5034 просмотра

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На саммите G20 Китай поддержал предложение Трампа вести переговоры с агрессором по войне в Украине без участия Киева. Союзники США выступили против такого формата и консолидировались вокруг Зеленского.

На саммите G20 в Южной Африке Китай выразил поддержку инициативе президента США Дональда Трампа относительно переговоров с рф о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В то же время союзники Вашингтона консолидировались вокруг президента Украины Владимира Зеленского, осуждая возможное исключение Киева из процесса мирного урегулирования.

С момента вступления в должность Трамп в корне изменил подход США к конфликту, отказавшись от предыдущей стратегии изоляции агрессора. Он провел телефонные переговоры с президентом террористической страны и инициировал встречи между высокопоставленными чиновниками США и рф, в которых Украина не участвовала. Накануне саммита американский лидер резко высказался о Зеленском, назвав его "диктатором", что вызвало волну поддержки украинского президента со стороны стран G20, в частности Австралии, Германии и Великобритании.

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая договоренности между США и РФ.

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры19.02.25, 22:19 • 140044 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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