Сі Цзіньпін здійснив другий візит до Тибету: що відомо про мету поїздки
Київ • УНН
Китайський президент Сі Цзіньпін відвідав Тибет, закликавши до міжетнічної єдності. Це його другий візит до регіону як президента.
Китайський президент Сі Цзіньпін здійснив історичний візит до Тибету. Голова Китаю Сі Цзіньпін у четвер відвідав грандіозні святкування 60-ї річниці Тибетського автономного району в Лхасі, передає УНН із посиланням на Le Figaro та Reuters.
Деталі
Під час рідкісного (на зараз - це другий за час правління) візиту до гірського регіону на південному заході Китаю, Сі Цзіньпін закликав до "міжетнічної єдності".
Щоб керувати, стабілізувати та розвивати Тибет, перш за все, потрібно підтримувати політичну стабільність, соціальну стабільність, етнічну єдність та релігійну гармонію
До цього візиту, Сі Цзіньпін літав до Тибету в липні 2021 року. Тоді він закликав місцевих жителів "слідувати за партією". Цей візит, який зовнішні спостерігачі здебільшого сприйняли як сигнал впевненості Комуністичної партії в тому, що порядок нарешті встановлено в регіоні з довгою історією протестів проти китайського правління.
Історичний контекст
Тибет був визнаний автономним адміністративним районом Китаю в 1965 році за режиму тодішнього президента Мао Цзедуна. Пекін прагнув надати голос тибетським етнічним меншинам та гарантувати їхню культурну ідентичність. Однак тибетські активісти та правозахисні організації засудили політику Китаю, стверджуючи, що вона призвела до утисків, примусової асиміляції та обмежень релігійної свободи.
До 2021 року останнім китайським лідером, який відвідав Тибет, був Цзян Цземінь у 1990 році.
Довідково
Тибет є надзвичайно стратегічним регіоном для Китаю через його кордон з Індією. Гімалайський регіон також має багаті природні ресурси, включаючи величезний гідроенергетичний потенціал.
Доповнення
Прибуття Сі до Тибету збіглося з рідкісною поїздкою цього тижня головного дипломата Китаю Ван І до Індії, де обидві країни зобов'язалися відновити зв'язки, пошкоджені смертельною прикордонною сутичкою 2020 року.
Нагадаємо
