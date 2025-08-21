Сі Цзіньпін здійснив другий візит до Тибету: що відомо про мету поїздки

$41.380.02
48.170.16
ukenru
07:38 • 10336 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 21524 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 28398 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 56296 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 146637 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 67576 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 119773 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 314210 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 96391 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 89756 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
43%
745мм
Популярнi новини
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW21 серпня, 00:59 • 44066 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку21 серпня, 01:48 • 49480 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 46158 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 28882 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список06:48 • 13633 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 67086 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 146622 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 119762 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 314158 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 283698 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джей Ді Венс
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Крим
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 40517 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 36973 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 37581 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 66205 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 81794 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Нафта
Пістолет
Гривня

Сі Цзіньпін здійснив другий візит до Тибету: що відомо про мету поїздки

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Китайський президент Сі Цзіньпін відвідав Тибет, закликавши до міжетнічної єдності. Це його другий візит до регіону як президента.

Сі Цзіньпін здійснив другий візит до Тибету: що відомо про мету поїздки

Китайський президент Сі Цзіньпін здійснив історичний візит до Тибету. Голова Китаю Сі Цзіньпін у четвер відвідав грандіозні святкування 60-ї річниці Тибетського автономного району в Лхасі, передає УНН із посиланням на Le Figaro та Reuters.

Деталі

Під час рідкісного (на зараз - це другий за час правління) візиту до гірського регіону на південному заході Китаю, Сі Цзіньпін закликав до "міжетнічної єдності". 

Щоб керувати, стабілізувати та розвивати Тибет, перш за все, потрібно підтримувати політичну стабільність, соціальну стабільність, етнічну єдність та релігійну гармонію

– цитують державні ЗМІ слова Сі високопосадовцям Тибету в середу.

До цього візиту, Сі Цзіньпін літав до Тибету в липні 2021 року. Тоді він закликав місцевих жителів "слідувати за партією". Цей візит, який зовнішні спостерігачі здебільшого сприйняли як сигнал впевненості Комуністичної партії в тому, що порядок нарешті встановлено в регіоні з довгою історією протестів проти китайського правління.

Історичний контекст

Тибет був визнаний автономним адміністративним районом Китаю в 1965 році за режиму тодішнього президента Мао Цзедуна. Пекін прагнув надати голос тибетським етнічним меншинам та гарантувати їхню культурну ідентичність. Однак тибетські активісти та правозахисні організації засудили політику Китаю, стверджуючи, що вона призвела до утисків, примусової асиміляції та обмежень релігійної свободи.

До 2021 року останнім китайським лідером, який відвідав Тибет, був Цзян Цземінь у 1990 році.

Довідково

Тибет є надзвичайно стратегічним регіоном для Китаю через його кордон з Індією. Гімалайський регіон також має багаті природні ресурси, включаючи величезний гідроенергетичний потенціал.

Доповнення

Прибуття Сі до Тибету збіглося з рідкісною поїздкою цього тижня головного дипломата Китаю Ван І до Індії, де обидві країни зобов'язалися відновити зв'язки, пошкоджені смертельною прикордонною сутичкою 2020 року.

Нагадаємо

Очільник КНР Сі Цзіньпін на початку 2025 року відвідав В’єтнам, Малайзію та Камбоджу.

Нафтопереробні заводи Китаю збільшили закупівлі флагманського сорту російської нафти.

Військові таємниці за 12 тис. доларів: американського моряка засудили за шпигунство на користь Китаю21.08.25, 11:46 • 878 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини Світу
Камбоджа
Нафта
Тибет
Ван Ї (політик)
В'єтнам
Малайзія
Reuters
Bloomberg
Мао Цзедун
Дональд Трамп
Індія
Сі Цзіньпін
Китай