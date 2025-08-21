$41.380.02
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 21452 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 28342 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 56234 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 146517 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 67545 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 119682 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 313792 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 96280 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 89646 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Си Цзиньпин совершил второй визит в Тибет: что известно о цели поездки

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Китайский президент Си Цзиньпин посетил Тибет, призвав к межэтническому единству. Это его второй визит в регион в качестве президента.

Си Цзиньпин совершил второй визит в Тибет: что известно о цели поездки

Председатель КНР Си Цзиньпин совершил исторический визит в Тибет. Глава Китая Си Цзиньпин в четверг посетил грандиозные празднования 60-летия Тибетского автономного района в Лхасе, передает УНН со ссылкой на Le Figaro и Reuters.

Детали

Во время редкого (на данный момент - это второй за время правления) визита в горный регион на юго-западе Китая, Си Цзиньпин призвал к "межэтническому единству".

Чтобы управлять, стабилизировать и развивать Тибет, прежде всего, нужно поддерживать политическую стабильность, социальную стабильность, этническое единство и религиозную гармонию

– цитируют государственные СМИ слова Си высокопоставленным чиновникам Тибета в среду.

До этого визита Си Цзиньпин летал в Тибет в июле 2021 года. Тогда он призвал местных жителей "следовать за партией". Этот визит, который внешние наблюдатели в основном восприняли как сигнал уверенности Коммунистической партии в том, что порядок наконец установлен в регионе с долгой историей протестов против китайского правления.

Исторический контекст

Тибет был признан автономным административным районом Китая в 1965 году при режиме тогдашнего президента Мао Цзэдуна. Пекин стремился предоставить голос тибетским этническим меньшинствам и гарантировать их культурную идентичность. Однако тибетские активисты и правозащитные организации осудили политику Китая, утверждая, что она привела к притеснениям, принудительной ассимиляции и ограничениям религиозной свободы.

До 2021 года последним китайским лидером, посетившим Тибет, был Цзян Цзэминь в 1990 году.

Справочно

Тибет является чрезвычайно стратегическим регионом для Китая из-за его границы с Индией. Гималайский регион также обладает богатыми природными ресурсами, включая огромный гидроэнергетический потенциал.

Дополнение

Прибытие Си в Тибет совпало с редкой поездкой на этой неделе главного дипломата Китая Ван И в Индию, где обе страны обязались восстановить связи, поврежденные смертельным пограничным столкновением 2020 года.

Напомним

Глава КНР Си Цзиньпин в начале 2025 года посетил Вьетнам, Малайзию и Камбоджу.

Нефтеперерабатывающие заводы Китая увеличили закупки флагманского сорта российской нефти.

Игорь Тележников

