Си Цзиньпин совершил второй визит в Тибет: что известно о цели поездки
Киев • УНН
Китайский президент Си Цзиньпин посетил Тибет, призвав к межэтническому единству. Это его второй визит в регион в качестве президента.
Председатель КНР Си Цзиньпин совершил исторический визит в Тибет. Глава Китая Си Цзиньпин в четверг посетил грандиозные празднования 60-летия Тибетского автономного района в Лхасе, передает УНН со ссылкой на Le Figaro и Reuters.
Детали
Во время редкого (на данный момент - это второй за время правления) визита в горный регион на юго-западе Китая, Си Цзиньпин призвал к "межэтническому единству".
Чтобы управлять, стабилизировать и развивать Тибет, прежде всего, нужно поддерживать политическую стабильность, социальную стабильность, этническое единство и религиозную гармонию
До этого визита Си Цзиньпин летал в Тибет в июле 2021 года. Тогда он призвал местных жителей "следовать за партией". Этот визит, который внешние наблюдатели в основном восприняли как сигнал уверенности Коммунистической партии в том, что порядок наконец установлен в регионе с долгой историей протестов против китайского правления.
Исторический контекст
Тибет был признан автономным административным районом Китая в 1965 году при режиме тогдашнего президента Мао Цзэдуна. Пекин стремился предоставить голос тибетским этническим меньшинствам и гарантировать их культурную идентичность. Однако тибетские активисты и правозащитные организации осудили политику Китая, утверждая, что она привела к притеснениям, принудительной ассимиляции и ограничениям религиозной свободы.
До 2021 года последним китайским лидером, посетившим Тибет, был Цзян Цзэминь в 1990 году.
Справочно
Тибет является чрезвычайно стратегическим регионом для Китая из-за его границы с Индией. Гималайский регион также обладает богатыми природными ресурсами, включая огромный гидроэнергетический потенциал.
Дополнение
Прибытие Си в Тибет совпало с редкой поездкой на этой неделе главного дипломата Китая Ван И в Индию, где обе страны обязались восстановить связи, поврежденные смертельным пограничным столкновением 2020 года.
Напомним
Глава КНР Си Цзиньпин в начале 2025 года посетил Вьетнам, Малайзию и Камбоджу.
